Taylor Swift jätkab uue albumiga rekordite purustamist

Reedel teatas voogedastusplatvorm Spotiy, et Taylor Swifti möödunud reedel ilmunud albumist "The Tortured Poets Department" sai esimene album, mis ületas ühe päevaga 200 miljoni kuulamise künnise. Laupäeva varahommikul, kui kõik andmed kokku löödud, Spotify täpsustas, et Swifti sai siiski esimene artist, kelle albumit kuulati esimesel päeval üle 300 miljoni korra.

Sellega tegi Swift taas üle omaenda rekordid, mis pärinevad 2022. aastast albumiga "Midnights" ja 2023. aastast nn Taylori versiooniga albumist "1989".

Lisaks, sai albumi avaloost ja singlist "Fortnight" koos Post Malone'iga lugu, mida on Spotifys kõige rohkem ühe päeva jooksul käima vajutatud. Sellega jättis Swfit seljataha Adele'i 2021. aasta comeback-singli "Easy On Me".

Kindlasti andis numbritele hoogu juurde kaks tundi peale albumi ilmumist saabunud Swifti teadaanne, et samal päeval ilmub digitaalsel kujul ka albumi deluxe-versioon, "The Anthology", kust leiab 15 lisalugu (kokku 31), mis kestavad kokku kaks tundi ja kaks minutit.

Universal Musicu Eesti juht Leen Kadakas ütles Raadio 2 hommikuprogrammis, et isegi tema ei teadnud, et tulemas on ka pikem versioon. "Infot kogu albumi kohta hoiti päris tugevalt saladuses. See ei ole isegi väga erandlik, et meile öeldakse lihtsalt kuupäev. Veel halvem on see, kui tulebki album ja me isegi ei tea, et see tuleb. Seda on mitu korda näiteks Drake teinud. Arvatavasti sellepärast, et info ja lood ei lekiks," selgitas Kadakas ja lisas, et topeltalbumiga tegi Swift korraliku ninanipsu kõigile.

Veel teatas Spotify reedel, albumi ilmumise päeval, et Swift sai enda nimele ka ühe päeva jooksul enim kuulatud artisti rekordi.

Eesti turule jõudsid ka plaadi originaalversiooni vinüülid, mille käsitlemise kord oli Kadaka sõnul päris range. "Ütlesime klientidele ka ette, et neid ei tohi hommikul enne kella seitset isegi karbist välja võtta, et midagi kuhugi ei lekiks. Swiftie'de silmad on igal pool," muigas Kadakas.