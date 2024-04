"Rakett 69" võitja Andri Türkson: tihtipeale ei jõudnud võtetelt kooli

Auhindadega on Türkson rahul. "15 000 eurot on päris meeldiv auhind. Lisaks sellele tuli ka elektrooniku eriauhind 2000 eurot ja üks asi, mida ma kohe üldse oodata ei osanud, oli see, et Elektrilevi pakkus lisaks praktika ja töövarju kohale ka reisi Pariisi energiamessile," rääkis Türkson.

Suurema osa auhinnarahast paneb gümnasist hetkel hoiule ja investeeringutesse, et ülikooli mineku ajaks saaks välismaal rahulikult õppida või oma firma luua. "Muidugi premeerin ennast natukene ka praegu ja lisan töötuppa mõne uue tööriista," lisas võitja.

Võitja sai ka n-ö priipääsme Eesti ülikoolidesse ja kavatseb ka Tartu Ülikooli ning TalTechi avatud uste päeval külastada. "Ma arvan, et kui ma teen näiteks alguses paar aastat Eestis, näiteks TalTechis, siis pärast seda tahaksin ma käia ka välismaal. Kasvõi vahetusaastal," sõnas Türkson.

Võiduhetk noorele mehhatroonikule päris kohe kohale ei jõudnud. "See skaala ei ole kohapeal päris arusaadav. On selline tunne, nagu teeks sõpradega lihtsalt lahedat projekti, kus lennutate enda asju ja teete näiteks Youtube'i sellest videosid. Nüüd on see natukene rohkem kohale jõudnud, kui olen käinud raadio- ja telesaadetes ning inimesed koolis ja tänaval mind õnnitlema tulevad," rääkis Türkson.

Televisioonikogemus noormeest ära ei hirmutanud, sest on ka ise filminduse ja Youtube'iga tegelenud, seega tunneb ennast nii kaamera ees kui taga mugavalt. "See, kuidas see kõik toimis ja kuidas see meeskond oli organiseeritud, oli ülilahe," lisas ta.

Türkson tõdes, et saates "Rakett 69" osalemist ei tasu kergekäeliselt võtta. "Sinna läks palju aega, nii ette valmistudes teadusteatriks kui finaaliks. Muidugi võtete ajal ka. Tihtipeale ei jõudnud kooligi, aga õnneks tasus see ennast ära. Võttepäevad kestsid ka ikkagi hommikust õhtuni ja stress oli kogu aeg laes," rääkis mehhatroonik.