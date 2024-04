Prantslaste sarvesai sai uue kuue

Prantsusmaal levib uus moeröögatus, kus sarvesaiale ehk croissant'ile on peale lisatud šokolaaditükkidega küpsis. Uut küpstetist, mis kannab mütsina ameerikalikku šokolaadiküpsist kutsutakse crookie'ks.

Lisaks uuele kattele on populaarse uutmoodi sarvesaia vahele lisatud ka šokolaadi. Karjase saia asutaja Kenneth Karjane sõnas "Terevisiooni" stuudios, et teoorias kõlab küpsetise uusversioon hästi. Crookie maksab Pariisis ka kaks kuni kolm korda rohkem kui tavaline sarvesai.

Sarvesaia, mille juured ulatuvad tegelikult Viini, valmistamine Karjase sõnul liiga keeruline pole. "Kui tehnilisest poolest aru saada ja head toorainet kasutada, siis tegelikult nii hull ei ole," sõnas ta.

Et pärmitaignast saaks lehttaigen, tuleks tainaplaadile vahele lisada võid. Karjane valmistas ka või ette plaadikujulisena, et see mugavalt tainaga liita. "Taigna kogusest võiks või moodustada 30 protsenti," selgitas pagar.

Mõned korrad kokku kokku volditud ja uuesti laiaks rullitud tainas tuleks kõigepealt lõigata trapetsiteks ja seejärel kolmnurkadeks, mis sõrmedega rulli keerata. Tainast sarvesaiaks rullides tuleks kolmnurga alumine äär kinni voltida ja peale rullimist vaadata, et kolmnurga tipp jääks sarvesaia alla.

