ETV2 teemaõhtu on pühendatud Endel Pärnale

ETV2 teemaõhtu on pühendatud legendaarsele näitlejale Endel Pärnale, kelle sünnist möödub 21. aprillil 110 aastat ning kes on enda kohta öelnud, et laulja ei ole ta kunagi olnud, aga kahe noodiga on kogu pere ära toitnud.

Kell 19.30 "Täna õhtul Endel Pärn"

Filmiportree näitleja Endel Pärnast.

Kell 21.25 Varastati Vana Toomas

Tuulelipp, see vana ustav linnavalvur Vana Toomas, kes sajandeid on seisnud uhkelt Tallinna raekoja tipus, on kadunud. Ta jättis maha oma valveposti, et minna kaitsma armunuid, keda, nagu talle tundus, ähvardab hädaoht. Seejärel läheb aga koos nendega nüüdisaegset linna uudistama ja pidupäevast osa saama. Tooma seiklused ja teda jälitavate ajaloolaste tegemised ning seiklused moodustavad filmi faabula, võimaldades tutvustada vanalinna vaatamisväärsusi ja Eesti estraaditähti.

Kell 22.30 Rahvakunstnikud: Endel Pärn

"Näitleja - see on imelihtne. Tuleb seista näoga saali poole ja rääkida valju häälega," on Endel Pärn (1914-1990) öelnud. "Laulja ei ole ma kunagi olnud, aga kahe noodiga olen kogu pere ära toitnud."