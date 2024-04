Mikk Rand ja Meelis Pungits: kaitseliitu kuulumine annab enesekindluse

Reservväelased ja kaitseliitlased Mikk Rand ja Meelis Pungits rääkisid saates "Hommik Anuga", et kaitseliitu astumine annab inimesele enesekindlust ning võtab ära asjatu paanika. Meeste sõnul on eestlane, kes sõja ajal Eestist kiiresti ära kolib samal tasemel inimesega, kes kummardab agressorriiki.

"Tuleb valmis olla ükskõik milliseks situatsiooniks. Loodame, et seda ei tule, aga oma maa ja rahva eest tuleb seista," ütles reservväelane ja kaitseliitlane, kuue lapse isa Meelis Pungits.

"Meie lootus on, et äkki see ei tule meie ajal. Kui me midagi ei teeks, siis poleks ka meie lapsed valmis vastu seisma," lisas reservväelane ja kaitseliitlane, viie lapse isa Mikk Rand

Ranna sõnul sattus ta kaitseliitu oma filmimeeste pundiga, sest ega filmimehed pole mingid magedad poisid. "2006. aastal oli Erna retk. Me saime sellega hakkama, aga alles siis saime aru, mis meil kõigil veel puudu on. Enne seda olin täielik patsifist."

Pungits on käinud eesti sõjaväes, ning teda on kogu elu sidunud militaarne elustiil. "Kui mul hakkas rammumehe karjäär läbi saama, siis mõtlesin, et mis see uus asi mu elus võiks olla ja see oligi kaitseliit, kus olen siiamaani."

"Mida rohkem see sõda meie õuele jõuab, kasvõi meie meediaruumi tõttu, seda rohkem oleme me valmis ja nüüd juba saavad kõik valmisoleku vajadusest aru. Igal aastal on meil õppused ning me õpime tundma erinevaid piirkondi. Iga kord pead sa vaatama üle oma territooriumi, kuidas sa seda kaitsed. Piirkond on kaitseliitlaste jaoks selgeks tehtud, mis tähendab, et kui vaenlane peaks jala meie maal maha panema, siis ta on alati ebasoodsamas olukorras. Me oleme selleks eeltöö ära teinud," selgitas Rand.

Ranna sõnul tekib tal küsimus, mille poolest on see eestlane, kes sõja korral kiirelt Eestist ära kolib parem venelasest, kes elab Euroopas ja kiidab samal ajal Putinit, nautides ise kõiki neid hüvesid, mida Euroopa talle pakub. "Eestlane, kes otsustab kindlasti jalga lasta, on tegelikult samal tasemel."

"Kriis ei ole alati sõda, näiteks lumetorm Saaremaal, sa ikkagi elad siin ja pead hakkama saama, see on sinu riik. Ega sa kriisi ajal päevapoliitika peale ei mõtle," lisas Rand.

Pungitsa arvates on kaitseliitu astumine läinud viimasel ajal väga populaarseks, aga kõik inimesed ei peagi kaitseliitu kuuluma.

"Näiteks põllumehed ja jahimehed ei pea kuluma kaitseliitu, aga nad on sõja ajal väga suur ressurss, põllumehed oma masinapargi tõttu ja jahimehed, kes oskavad relvi käsitseda ja tunnevad metsi," ütles Rand.

Pungits on kahe käega selle poolt, et naised käiksid ka ajateenistuses. "Tänapäeva naistel on juba isegi rohkem mune kui meestel. Nii on. Kuna ma sõidan tsiklit, siis näen motomaastikul ka, et naised sõidavad täna juba meestest paremini."

"Kui poliitik ütleb, et sõda jõuab Eestisse kahe aasta pärast, siis see on väga vastutustundetu, sest mille alusel ta seda ütleb?" küsis Rand. "Kaitseliitu minek annab sulle enesekindlust, siis sul ei ole ka paanikat ja sa saad aru, kui keegi liiga suuri sõnu teeb."