Muusik Erik Laar: eesti regilaulu kordused sobivad elektroonilise muusikaga

Torontos sündinud Eesti juurtega eksperimentaalmuusika produtsent ja laulja Erik Laar rääkis saates "Hommik Anuga", et eesti regilauludes on omalaadne loop-faktor, kordused, mis sobivad elektroonilise muusikaga.

"Oleme seda vanematega uurinud ja Mart Laar ei ole minu sugulane," ütles eksperimentaalmuusika produtsent, DJ, laulja ja instrumentalist Erik Laar, kes on seitsmendat korda Eestis ning kes astub üles tänavusel Jazzkaare festivalil.

Laar on pärit Kanadast Torontost. "Olen lapsest saadik eesti keelt rääkinud, aga igapäevane keel see enam ei ole. Mu kaks last käivad Torontos eesti lasteaias ja räägivad ka natuke eesti keelt," ütles Laar. "Tavaliselt tuleme laulupeole, viimati käisime 2019. aastal. Laulsin paar aastat ka Toronto Eesti Meeskooris."

Laar on 20 aastat muusikat teinud ja nüüd töötleb eesti regilaule. "Kõik tahavad uurida erinevaid kultuure, süveneda. Igal kultuuril on oma lugu jutustada."

Kui Laarilt noorena küsiti, kust ta pärit on, siis keegi ei teadnud, kus Eesti asub, aga tänapäeval teatakse juba palju rohkem.

"Mina olen alati oma juurtest teadlik olnud. Olin Toronto Eesti lasteaias muusikaõpetaja. Öösel lõpetasin kontserdi ja varahommikul läksin lasteaeda lapsi õpetama."

Laari sõnul on eesti regilauludes omamoodi loop-faktor, kordused, mis sobivad elektroonilise muusikaga. Mingis mõttes sarnaneb regilaul minu loominguga. Mul tekib regilauluga alateadvuses sünergia ja see toob välja ka minu juured."

"Helilooja ja dirigent Roman Toi oli meie peresõber. Ta on üks põhjus, miks mu ema kolis Argentiinast Torontosse. Seepärast on Roman Toi plaat minu jaoks väga oluline," tutvustas Laar oma plaate. "Kui hakkasin sämplitega tegelema, otsisin helisid ja kõlasid, siis sattusin ka eesti muusika plaatidele, mis meil kodus olemas olid."