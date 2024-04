Galerii: "Rakett 69" 14. hooaja võitis 11. klassi õpilane Andri Türkson

Andri kutsus televaatajad finaalsaates enda koju ja tutvustas töötuba, kus sünnivad kõik tema projektid ning ka tema Youtube`i kanal PuuTV.

"Minu huvi inseneeria vastu tekkis juba lasteaias, kui mängisin legodega, ehitasin paberist kujukesi ja suvel sai vanaisaga koos ka puutööd proovitud. Kui mul tuleb mõni idee, siis mul siin töötoas on olemas kõik vahendid, et idee ellu viia, olgu see mistahes inseneeria valdkonnast," ütles Andri.

"Youtube`i kanal PuuTV tekkis nii, et olime klassiga reisil Saksamaal, sõbrad võtsid maast puupulgad ja hakkasid kommenteerima meie tegevust, sest meil oli lihtsalt nii igav ja selle peale ütles õpetaja, et "mis see on, mingi puu tv siin teil või?" Nii tekkis esimene video ja siis hakkas neid vaikselt juurde tulema."

Andri mängib neli korda nädalas jalgpalli ja käib kaks korda nädalas laulukooris. "Jalgpallistaadion on väga hea koht, kus kõikidest probleemidest korraks lahti lasta ja ennast aktiivselt liigutada. Mängin klubis FA Tartu Kalev ja me mängime esiliiga B-tasemel. Mina olen vasakäärepoolik ehk siis nii rünne kui ka kaitse. Igal esmaspäeval ja kolmapäeval toimuvad aga Härma segakoori ja Tartu noortekoori lauluproovid," tutvustas Andri, millega talle lisaks inseneeriale vabal ajal tegeleda meeldib.

Andri käib Miina Härma gümnaasiumi 11. klassis ning on selles koolis õppinud alates esimesest klassist.

Kõige rohkem on teda tema enda sõnul mõjutanud Miina Härma gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja Riina Murulaid. "Riina on iga tund väga entusiastlik, särasilmne ja kindlasti sütitas suure huvi minus füüsika vastu."

Elektrilevi koolituskeskus toimunud finaalis lennutasid finalistid rakette. Vastasvõistleja Rudolf Kivi raketil ei õnnestunud kordagi lendu tõusta ning Andri meeskonna ehitatud raketi õhulennu pikkuseks sai kirja 42,92 meetrit, millega ta võitis teadussaate 14. hooaja finaali.

"Terve see saade tundus nagu mingi mõnus ajaviitmine sõpradega, aga ma just võitsin "Rakett 69" saate!" ei suutnud Andri pärast saate võitu uskuda, et just tema on "Rakett 69" 14. hooaja võitja.

Võitjale pani Eesti Teadusagentuur peaauhinnaks välja 15 000 suuruse preemia ning tema õpetaja Ruth Murulaidu premeeris LHV pank 5000 euroga.

Lisaks peaauhinnale sai Türkson ka Eesti Elektroonikatööstuse Liidu eriauhinna, millega kaasneb 2000-eurone rahaline preemia ning võimalus minna Incapi praktikale.

"Rakett 69" 14. hooaja võitja Andri Türkson Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Olla Andri poolt välja valitud õpetaja on mulle tohutu kompliment ja kogu seda protsessi siit lähemalt vaadata on ka väga imeline olnud. See on mulle kui õpetajale väga palju andnud," ütles Murulaid.

"Kui on midagi, mida sa tahad siin maailmas kõige rohkem ja sa töötad iga päev selle nimel, siis sa lõpuks saavutad selle, ja minul see just juhtuski!" ütles Andri. "Peaauhinnaga saab nii mõnegi unistuse täide viia. Näiteks ehitada lõpuni oma töötoa või panna aluse oma firmale."

Teisele kohale tulnud Rudolf Kivi enim mõjutanud Uulu Põhikooli õpetaja Pärt Kukke premeeriti Samsungi poolt koolitundide läbiviimiseks kasuliku interaktiivse ekraaniga.

Tüdrukute tehnoloogialiikumise HK Unicorn Squadi asutaja Taavi Kotka andis üle rahalised preemiad parimale tüdrukule ning silmapaistvaimale raketlasele. Esimese tiitli ning 6000 eurot sai roheliste tiimis kaasa löönud Violeta Jürgens ning teise tiitli ning samuti 6000 eurot võistlusel 2. koha saavutanud Rudolf Kivi.

Võistluse esikolmikut - lisaks Türksonile ja Kivile ka Jaagup Jagomäge - ootavad soovi korral kohad Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli vabalt valitud erialadel.

"Rakett69" 14. hooaja ja ka kõikide eelnevate hooaegade episoode saab järele vaadata Jupiter.err.ee portaalis.