Pärnus lõppes talisupluse hooaeg festivaliga

Kui hommikul sadas Pärnus lund ja vihma, siis pärastlõunaks tuli vilksamisi välja ka päike. Nii sai see korraks sooja anda talisuplejatele, kes olid kogunenud randa, et ühise vetteminekuga talisupluse hooaeg kokku võtta.

"Tegemist on esmakordse Pärnu taliujumise festivaliga. Me mõtlesime korraldajatega, et see talv on väga tore olnud, aga see on ka päris pikk olnud. Mis seal salata, tegelikult tahaks juba nii-öelda kevade ajale, suveajale üle minna," rääkis festivali korraldaja Margus Randmäe.

Kehad soojaks võimeldud, läksid ligi 100 talisuplejat pasunavile saatel vette. Esimesed suplejad väljusid veest mõne minuti möödudes, vapramad pidasid vastu veidi kauem. Ja kõige vapramad käisid vees isegi mitu korda.

"Võib hinnata, et Pärnus vast selline tuhatkond inimest kindlasti on tegelemas taliujumisega ja võib-olla on neid rohkemgi. Ja üleüldse tundub, et tegemist on väga populaarse hobiga nii Pärnus kui ka mujal Eestis ja ka lähiriikides järjest populaarsem," ütles Randmäe.

Laupäeval Pärnu randa kogunenud seltskond näitas, et pärnakate seas on taliujumine tõesti menukas.