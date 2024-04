Taylor Swifti fänn kontserdil: mu hing oleks justkui kehast välja läinud

"Mul oli täpselt välja arvutatud, mis kell meie ajatsooni järgi album ilmub, see oli hommikul kell seitse," ütles Swifti fänn Triinu Klein. "Albumilt kuulsin imeilusat muusikat ja geniaalset lüürikat. Ta on geenius, kes oskab väga hästi muusikat ja sõnu kirjutada, neid kokku panna. Lugu "Fortnight" on natuke õnnetu sisuga laul, aga hästi ilus, kus nad laulavad koos Post Malone'iga. Nad klapivad nii hästi kokku, esimest korda seda lugu kuulates ma ka nutsin."

Kleini sõnul on Taylor nii inimlik. "Ta igal kontserdil tutvustab ennast ja ütleb, et tal on au meiega sel kontserdil viibida. Ta on lüüriline geenius, kes oskab kirjutada oma tunnetest ja südamest laule, millega on väga lihtne ennast samastada. Taylorile ei meeldi, kui tema eraelust väga palju räägitakse, ta paneb oma elu laulude sisse ja see on tema viis oma fännidele edasi anda oma tundeid, mitte tekitada kõmu. Laulude kirjutamine on tema viis oma tunnetega toime tulla."

Klein käis eelmise aasta märtsis kahel järjestikusel õhtul Swifti kontserdil. "See oli nii võimas, ei saagi sõnadesse panna. Teisel õhtul olin ma teises reas ja ma vaatasin talle otse silma. Ühel hetkel tuli ta lava äärde ja kummardas minu poole ja laulis otse mulle. See oli ületamatu. Mul on sellest momendist mälestus, nagu ma oleksin olnud iseenda kohal. Nagu ma vaataksin endale ja Taylorile ülevalt alla, nagu mul oleks hing kehast välja läinud."

Klein ostab seda nänni, mis teda kõnetab, mida ta päriselt kasutab. "Riideid ja ehteid näiteks, mida ma kannan iga päev."

Taylori kontserdile minnes ei riietu swiftied suvaliselt, vaid teevad seda eriliselt, sest see on justkui nende eneseväljendus. Klein näiteks õmbles ühe kostüümi endale ise. "See on nii lahe üritada välja mõelda midagi originaalset ja samal ajal ka, et Tayloriga kokku läheks. Sa tead kontserdile minnes, et need on kõik sinu laadi inimesed, kes samastuvad sinuga ja on väga kokkuhoidvad."

Sel aastal läheb Klein kuuele Taylori kontserdile, kuhu tal on piletid juba ostetud.