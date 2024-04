Koikson teeb oma uue trioga Boomcat debüüdi Jazzkaarel

Liisi Koikson rääkis saates "Owe Peterselli show", et kuna Eestis on nii palju häid muusikuid, on tal komme teostada oma ideid erinevates kooslustes. Jazzkaarel teeb debüüdi tema uus trio Boomcat, mille muusika loomisel on suur osa elektroonilistel muusikamasinatel.

"Muidugi esineme ka kooslusega Koiksin-Tärn-Mölder, meil sai just vinüülplaat valmis ja 2. mail on albumi esitluskontsert Fotografiskas," ütles muusik ja laulja Liisi Koiksin. "Kui häid muusikuid on palju võtta, siis mul on selline komme, et kui kõiki ideid ei saa ühes koosseisus välja elada, siis teen seda teiste muusikutega."

Koiksoni sõnul ei ole ta peaaegu üldse vee-inimene. "Lugu "Väike järv" on kujundlik, väike järv on nagu väike inimene, kes on salapärane ja kelle põhja veel keegi ei näe, see on võrdluste maailm," selgitas Koikson.

Mul on vee suhtes väga suur aukartus. Mulle meeldib vee helipilt ehk see kõla, mis veest tuleb. Lainemass, mis kahiseb ja kus on ka oma rütm sees, mis aina tuleb ja läheb. See on võimas, et kust põhjast ja kui kaugelt see jõud tuleb, mis lõpuks kaldale jõuab, aga ennast ma sinna sisse kunagi ei paneks."

"Ilm mõjutab mind palju. Praegu on see ilm küll nagu selline rosinasi, mida päeva lõpus oodata, et kohe-kohe läheb soojaks ja tuleb kevad, mulle meeldib see ootus, kui midagi pole veel kätte jõudnud, kui on juba kohal, siis muutub see ju kohe tavaliseks," lisas ta.

Koiksoni sõnul ei saa temagi ilma ekraanideta. "Ma olen ka selle ohver, ma pole tugevam kui teised, Facebooki ma eemaldasin oma telefonist, see on küll hea nipp. Aga on juhtunud, et aeg-ajalt kui ma teen arvuti lahti, näen, et eile oli sünnipäev, kuhu mind oli kutsutud."

Kooslusega Boomcat teeb Koikson debüüdi tänavusel Jazzkaarel. "Trio on kujunenud välja minu bändi koosseisust ja seal mängivad Raun Juurikas, kes on klahvidel ja elekroonikasaundi maailma peal, kus ta on tõeline meister, tema sarnast teist pole, ta on piisavalt hull ja julge ning improvisatsioon on tema maailm. Trummidel on Martin Petermann, kes on hea kõrvaga ja väga musikaalne."

Kõigepealt hakkas trio tegema Koiksoni kontserte. "Mul on luuper ja kuna poistel on ka elektroonilisemate muusikamasinate vastu huvi, siis istusime prooviruumi kokku ja vaatasime, mis need masinad siis teevad ja sellest olukorrast tekkiski see bänd, sest meile tundus, et meil tuleb väga hästi välja. Oli lahe see lainetus, mis sellest tekkis," meenutas Koikson.

"Mõtted tulevad pika kulgemise peale. Ühtegi laulu seal ei ole, aga muusikat on seal küllaga. Kui sa improviseerid, pead arvestama, et ette võib tulla ka äpardusi ja kõik ei pruugi nii loogiliselt välja tulla nagu siis, kui sa kõik tohutult detailselt läbi mõtled. Meil on palju kordusi ja korduste ilu ning hääle enda ilu proovime välja tuua, aga meil on väga palju tantsulist materjali ka."

Koikson on üks neist artistidest, kes on peaaegu igal Jazzkaarel mingi koosseisuga esinenud, alates sellest ajast, kui ta muusikat tegema hakkas.