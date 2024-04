Baleriin: mul ei ole varvaskingades tantsimine veel mugavaks muutunud

New Yorgis sündis uus omalaadne rekord, kui 353 baleriini seisid minut aega varvastel.

"Rekordi teinud baleriinid tippisid, mis on eriti kerge," kommenteeris baleriin Anna Roberta. "Tegelikult ei ole raske ka minut aega kahel jalal varvaskingadel seista. Minut aega ühe jala peal varvaskingades oleks juba keerulisem. Kui baleriin suudab minut aeg ühel jalal seista, siis peaks talle ametikõrgendust andma."

"Tänapäeval öeldakse, et hea vanus varvaskingadega tantsimise alustamiseks on 11–12,. Kui lapsed tulevad MUBA-sse, siis neid hinnatakse, et kas lapsel on luud ja kondid väljaarenenud, enne seda tantsitakse pehmetes sussides, et kaitsta oma jalaluid," selgitas Roberta.

Robertale ei meenu see konkreetne hetk, kus ta sai esimest korda varvaskingad jalga panna, sest tema ema oli baleriin ja Roberta pani salaja varvaskingad jalga juba enne, kui ta tegelikult tohtis.

Roberta sõnul muutub varvaskingades olemine baleriini jaoks aja jooksul mugavamaks ja ka varvaskingades seismine muutub mingil hetkel mugavaks, kui sa saad hea kinga. "Aga nendes tantsida ja mitu tundi järjest varvastel olla ei muutu mugavaks mitte kunagi. Minul ei ole veel muutunud, võib olla mõne jaoks muutub."

Roberta õpetas stuudios varvaskingi jalga panema ning nendes seisma.

Kõigepealt käib kinga sisse pehmendus, mis on tehtud spetsiaalselt baleriini jala järgi. "Pehmendus käib kõigepealt jala otsa, siis king jalga ja siis hakkame siduma. Vahel võib multikatest näha, et paelad seotakse poolde säärde, aga tegelikult ei hoia see kinga hästi jalas ja paelad seotakse ikka madalamale. Paelad seotakse kinni külje peal või taga."

Mõned koolid nõuavad Roberta sõnul, et õpilased alustaksid ilma pehmendusteta, selle eesmärk on, et siis nahk ja küüned muutuksid tugevamaks ja pärast ei oleks enam nii valus, aga tänapäeval pole see enam nii.

"Baleriinidel on ikka selliseid kaheksatunniseid tööpäevi, kus saab kingades seista. Ma olen isegi kunagi paar korda varvaskingas maganud, sest keegi õpetas mulle, et kui magad kingaga, siis tuleb ilus jalg," muheles Roberta.