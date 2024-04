Anu Välba suure juubeli eel: see on sünnipäev nagu iga teinegi

Marko Reikop ja "Ringvaade" käisid sel nädalal lõunal teleajakirjaniku Anu Välbaga, kes tähistab peagi 50. sünnipäeva. Kuigi number on uhke, siis Välba sellest ise suurt numbrit ei tee ja sõnas, et ise oma vanust ta ei taju ega selle järgi oma elu ei korralda.

Tähtis sünnipäev Välbas stressi ei tekita. "See on sünnipäev nagu iga teinegi ja ma tean, et kui inimesed sellesse ikka jõuavad, siis nad räägivad, et ei tunne ennast 50-aastasena ja 20-aastased vaatavad, et issand jumal, kas inimesed üldse nii vanaks elavad ja täpselt nii ongi. Kui ise sinna vanusesse jõuad, siis tundub, et see on lihtsalt number," sõnas Välba, kellel hirmu vananemise ees ei ole.

"See on peas kinni. Kas ma peaks ette kujutama, et elan igavesti ja jään 20-aastaseks? Ma ei taju seda vanust. Mu elu ei käi nende aastaringide järgi, et kui palju mulle iga kevad juurde tuleb. Käib kevade, suve, lapse vaheaegade ja jõulude ja muu järgi. See mulle meeldib. Ma ei stressa," sõnas Välba, kes on otsustanud suurde sünnipäeva suhtuda rõõmsalt.

"Ma loodan, et ei tule ainult vanus, vaid ka tarkus või mingisugune arusaam elust. Ma märkan muutust endas, et ma ei taha rääkida. Pigem soovin olla vait," tõdes Välba.

Samas tõdes Välba, et ta ei ole üksitoimija ja talle väga meeldib kellegagi asju arutada. "Hea meelega vaikiksin kellegagi koos," lisas ta.

Pika karjääriga Välba ei unista enam uhkete nimede intervjueerimisest, vaid tahab üha enam kutsuda enda saatesse päris inimesi päris lugudega. "Näiteks 80-aastane naine, kes räägib elust nagu 20-aastane või 20-aastane, kellel on 80-aastase inimese tarkus. Inimesed, kes on asjade üle elus mõelnud, kes seda maailma kuidagi teistmoodi näevad," rääkis Välba.

Välba poeg on tänaseks juba 10-aastane. Lapse kõrvalt pidi Välba harjutama ka toidutegemist, mille eriti suur fänn ta ei ole. "Minu laps on selles mõttes väga tore, et ta sööb kõike. Eriti armastab ta just liha, mida mina ei armasta. Nii et olen pidanud tegema ka liharoogasid, mida mul repertuaaris väga palju ei ole," selgitas Välba.

"Mind ei huvita see toidutegemine ausalt öeldes, vabandust. Ma teen seda, sest seda peab tegema ja mulle endale meeldib väga hästi süüa, aga ma ise ei ole eriti andekas selles küsimuses," rääkis ta.

Välba viimaste aastate nädalavahetused on möödunud jalgpalliplatside ääres, sest saatejuhi poeg on suur jalgpallifänn. Eriti suurt rõõmu pakub talle lapse aktiivsus, kes vahel läheb hommikuti uksest välja ja tuleb siis alles õhtul peale sportlikke tegevusi täis päeva tuppa tagasi.