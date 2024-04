Kriss Soonik-Käärmann: tahan, et mu modellid näeksid terved välja

Tallinn Fashion Weeki catwalk ehitati basseini kohale. Soonik-Käärmanni sõnul oli see ka põhjuseks, miks kevadisest moenädalast osa võeti. "Tavaliselt me osaleme ainult sügiseti, aga kui mulle öeldi, et catwalk tehakse Kalev SPA basseini peale, siis tundsin, et see on parim koht, kus oma uut ujumisriiete kollektsiooni näidata," selgitas moekunstnik.

Moekunstnik hüppas ise kollektsiooni tutvustamise järel ka basseini. "See idee polnud mul algusest peale, aga ma olin veendunud, et kui meil on bassein olemas, siis keegi peab sinna minema. Ma ei saanud tüdrukutelt seda paluda, sest neil olid ilusad parukad, ilus meik, nad oleks sealt nukrate pandadena välja tulnud," rääkis ta.

Samas tõdes Soonik-Käärmann, et Eesti moekunstis on kõigil hetkel natukene keerulised ajad. "Erinevatel maailmas toimuvatel põhjustel. Aga seda enam tuleb vaadata positiivselt tulevikku ja teha rõõmsameelseid väikeseid hulluseid, hoidma positiivset meelt," selgitas ta.

Soonik-Käärmanni uus kollektsioon on suunatu Jaapani turule. Kuigi riideesemeid võivad kanda ka Eesti naised, mõtles moekunstnik kollektsiooni luues jaapanlannade maitse-eelistustele. "Neile meeldivad sellised väga romantilised asjad, mis meeldivad muidugi ka kohalikele, aga neile meeldivad roosa ja kreemjas värv ja tahavad ehk nunnumaid asju kui meil siin tahetakse," rääkis Soonik-Käärmann.

Ta tõdes, et ega ta täpselt ikkagi ei tea, mis Jaapani naine kanda tahab ja üritab iga kord seal käies neist aru saada. "Ma alati üllatun kõiges, mida nad mulle räägivad ja pakuvad," sõnas Soonik-Käärmann, kellel läheb Jaapani turul hästi.

Oma töid luues ei mõtle Soonik-Käärmann ainult null-suurusega modellidele. "Ma olen alati tahtnud, et mu modellid oleksid ja näeksid terved välja. See on alati tõesti suur probleem olnud modellimaailmas ja maailm liigub liiga peenikestele modellidele üha enam vastu," rääkis ta.

"Nüüd sain ma lõpuks lavale ka ühe pluss-suuruses tüdruku, kes lihtsalt nii kohutavalt inspireeris mind. Ta oli terve aeg niivõrd värske minu jaoks, et mul on tunne, et siit hakkas minu jaoks uus suund pihta," tõdes Soonik-Käärmann.