Võhandu maratoni korraldaja: eeldame, et tänavu tuleb rekordarv osalejaid

20. aprillil antakse start 19. korda toimuvale Võhandu maratonile, mis stardib Tamula järve kaldalt ning kuhu korraldajad ootavad tänavu rekordarvu osalejaid. Maratoni peakorraldaja Hillar Irves ütles "Terevisioonis", et distantsi kõige keerulisem koht on Võhandu jõe kärestikuline osa, kus on kõige suurem võimalus ümber minna.

"Finiš on Põlvamaal, Võõpsus, distants on umbes sada kilomeetrit ja kontrollaeg 24 tundi, mille jooksul siis peavad kõik startinud olema finišisse jõudnud. Rada on ju kõik sada kilomeetrit ainult allamäge, nii et selles mõttes on kõik lihtne. Start on kell seitse hommikul," selgitas Võhandu maratoni peakorraldaja Hillar Irves.

Paadi komplekteerib meeskond ise. Raftipaadid on nelja kuni kümnemehelised seltskonnad, kanuudes ja süstades sõidetakse üksinda või kahekesi. "Supilaudadega on samamoodi, et on megasuppe, kus on kuni kuus inimest peal ja on ka üheseid," ütles Irves.

"Laupäeval ootame starti 1200 paati. Siiani on rekord olnud 1075 paati ja see oli 2019. aastal. Tänavu eeldame, et tuleb uus rekord."

Irvese sõnul on kõige keerulisem koht kindlasti Võhandu jõe kärestikuline osa, kus on vanad veskitammid. "Seal on kõige suurem võimalus ümber minna. Kui sellest lõigust läbi saab, läheb lihtsamaks, aga mitte kergemaks."