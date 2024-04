Uue muusika reede: Taylor Swift, Ruutu Poiss, Jamie XX, Mandoterror

Ruutu Poiss – "Patapan"

Plaadifirma Wake Dream andis välja produtsent Ruutu Poisi ehk Jan Tomsoni uue albumi "II", mis on tema teine kauamängiv. Värske album on salvestatud 2022. aasta lõpus ja 2023. aasta alguses. Põhiliselt on kasutatud salvestamisel üht süntesaatorit ja erinevaid vanu trummimasinaid.

II by Ruutu Poiss

Simone Minn – "öelge äkki head"

Ühenaisebänd Simone Minn, kes paigutab ennast indie ja psühhedeelse folgi vahelisse maailma, uus singel sündis veidratest konfliktidest, mis Minni lähedaste vahel tekkisid. "Mina otseselt küll seotud ei olnud, aga tahes-tahtmata tõmmati mind sisse. Siis mõtlesingi, et kas me ei võiks üksteisele lihtsalt midagi head öelda, andestada ja koos edasi minna," selgitas Minn.

Mandoterror – "Roosiaias"

Folki ja raskemat rock'i kokku segav Mandoterror annab värskel singlil uue kuue eestlaste ringmängule. "Mul on hea meel tagasi olla oma juurte juures ja kasutada uues loos Lüganuse kihelkonna pärimustekste," lisas Mandoterrori laulja ja kitarrist Kristjan Kuusmik.

Marmormaze – "RIDE4U"

Träppar ja hüpperpoppar jätkab eesootava albumi singlite välja tilgutamisega. Järjekorras juba neljanda loo produtsendiks on artist ise. Kõige tähtsamaks peab Marmormaze vaibi. "Ma väga naudin nii drill'i kui ka jersey club'i trumme seega tegin eksperimendi, mis juhtub kui need kaks kokku panna," selgitas Marmormaze.

Go Away Bird – "Best Hangover In My Life"

Eesti Laulult tuule tiibadese saanud ansambel Go Away Bird uue singli, mis on peale pikka pausi juba teine. Detsembris andis bänd välja ka loo "Ask me".

Horror Dance Squad – "Poisoning The Well"

Ansambli neljas singel mais ilmuvalt albumilt "All I See Is Black" viib metalbändi hiphopist inspireeritud radadele. Solisti Ian Karell sõnul räägib uus singel murest maailma tuleviku üle. "Kas meie lastel saab üles kasvades olema maailm sama imeline? Ma tahan teada, et olen toonud oma lapse maailmasse, kus on lootust, mitte hukatust ja katastroofi," selgitas Karell.

Katariina Tirmaste – "Suure-Jaani vilepillilugu"

"Suure-Jaani vilepillilugu" on Lonitseera flöödimängija Katariina Tirmaste austusavaldus sajanditetagustele vilepilli mängivatele karjustele ja lõputule labajalakeerutamisele kargetel kevadõhtutel. Esiksingel Tirmaste peagi ilmuvalt sooloalbumilt "Tule lill tudu".

Uncle Waffles ja Royal Musiq – "Wadibusa"

Eswatinis sündinud ja kasvanud Lõuna-Aafrika Vabariigi DJ ja produtsent Uncle Waffles andis koos arvestatava posu produtsentidega välja uue loo "Wadibusa". Uncle Waffle kannab ka "amapiano printsessi" tiitlit ning möödunud aastal sai temast esimene amapiano-artist, kes astus üles hiiglaslikul Coachella festivalil.

Jamie XX ja Honey Dijon – "Baddy On The Floor"

Briti produtsent Jamie XX avaldas uue singli koos Chicagos sündinud produtsendi Honey Dijoniga. Lugu valmis koroonapandeemia ajal videokõnede käigus. Lisaks andis Jamie XX teada, et sel aastal tuleb ka tema teine album.

Fontaines D.C. – "Starburster"

Iiri postpunkarite värske lugu juhatab sisse nende 23. augustil ilmuva albumi "Romance". Loo ja albumi produtsendiks on James Ford, kelle CV-lt leiab muuhulgas Depeche Mode'i "Memento Mori", Arctic Monkeyse "AM-i" ja Florence and The Machine'i "How Big, How Blue, How Beautifuli".

Taylor Swift – "Fortnight"

Täna ilmus Taylor Swifti 11. album "The Tortured Poets Department". 16-loolise albumi kõrvale ilmus kohe ka "Anthologyks" nimetatud deluxe-versioon, kus kuuleb kahe tunni ja kahe minuti vältel 31 lugu. Albumi esimeseks singliks valis megastaar Post Malone'iga valminud loo, mille produtsendiks Swifiti tihe koostööpartner Jack Antonoff.