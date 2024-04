Tõnu Talvi: linnupesa leides tuleks sellest kohe eemalduda

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi tutvustas "Terevisioonis" Eestis enamlevinud lindude pesasid ja ütles, et linnupesa leides tuleks sellest kohe eemalduda, sest me võime lindude pesitsemisele kahju teha juba ainuüksi oma kohaolekuga.

"Pesitsusrahu tähendab seda, et praegu on kevad ja varasuvine aeg on looduses paljunemis- ja sigimisaeg ning siis võiks metsas olla rahu ja vaikus. Pojad on juba pesas näiteks ronkadel, kakkudel, kotkad hauduvad pesal," ütles Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Musträstas läheb kõige hiljem magama ja ärkab kõige varem. Ta elab sageli meie naabruses, pesa teeb erinevatesse kohtadesse, meie naabruses näiteks kuurinurka, puuriida peale, paari meetri kõrgusele puuvõrasse. Musträstal on imeilusad sinist värvi munad.

"Tal on hästi võimas pesa, mis väljastpoolt on dekoreeritud ja vooderdatud samblaga," selgitas Talvi. "Kui tal veab, et kass või ka inimene talle peale ei satu, siis tal tulevad pojad ja läheb asi korda. Pragu alustab lind alles munemist, kevad on ju veel jahe."

Metsvint on meie kõige arvukam lind. Eriti isaslinnud on imeilusad, kirjud ja kaunid. Tema teeb pesa kõrgemale kui musträstas. "Metsvint teeb ka tugevama ja samblase pesa. Metsvindi pesale me nii naljalt peale ka ei satu."

Metsvindi pesa Autor/allikas: Arne Ader

Käbliku pesale võime küll peale sattuda, tema on väga vilgas ja aktiivne lind, sageli saba püsti ning rahvasuus nimetatakse teda ka risulinnuks, sest teeb pesa risu või oksahunniku sisse. Tema laul on hästi agressiivne, tal on peaaegu poolsuletud pesa.

Käbliku ehk risulinnu pesa pesa Autor/allikas: Eesti Ornitoloogiaühing

Talvi sõnul ei ole kaelustuvi meie linnanaaber, aga tal on väga tugev hääl, mis paljudele ei meeldi. "Pesa on kõrgel, kuusetüve lähedal, vastu tüve, tal on hõre ja nõrk pesa. Tema võib aastas ka kaks korda pesitseda."

Häirimine tähendab Talvi sõnul seda, et kui linnuliigi kõige olulisemal eluperioodil lindu segatakse, siis ta hülgab oma pesa ja selle tagajärjel sellel paaril või selles elupaigas laiemalt jääb paljudel lindudel pesitsemata.

"Kui linnupesa leiate, siis me võime pesale kahju teha juba ainuüksi oma kohalolekuga, seega tasuks teada, et linde ei tohi mitte mingil juhul häirida ja pesa leides tasuks kohe sealt eemalduda, kuulakem parem linnulaulu ja olgem rõõmsad, et nad meile ikka laulavad."