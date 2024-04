Jalgrattahull Sander Rebane: rattasõit on nagu hea Mehhiko pada

Endla teatri näitleja Sander Rebane rääkis "Ringvaates", kuidas tal pärast raskest haigusest taastumist tuli meeletu isu rattaga sõitma hakata. Tema sõnul läks see soov lausa nii suureks, et ta on kahel korral Hispaanias sõitmas käinud ning ei suuda päevagi vastu pidada, ilma rattasadulasse istumata.

Jalgrattaentusiast sai näitleja Sander Rebasest pärast seda, kui ta oli taastumas borrelioosist ja puukentsefaliidist, mis tabas teda nii raskelt, et ta hakkas enda sõnul juba elust lahkuma.

"Olin haiglas üksteist päeva. Pärast haigusest taastumist oli mul kange isu jalgrattaga sõitma minna, tundsin, et mu keha tahtis seda saada. Hakkasingi sõitma, kuigi arstid ütlesid mulle, et ära sõida nii palju ja nüüd on see kasvanud nii suureks, et ma ei suuda päevagi ilma rattata olla, aga ma olen sel teekonnal alles nii algaja kui veel olla saab," ütles näitleja Sander Rebane.

Rebane on omaks võtnud omapärase nime, eesti keele uudissõna kileviiner, mis tähendab keskealist meest, kes tunneb rõõmu sellest, kui saab panna liibuvad riided selga ja sõita päevad läbi rattaga. "Ma ei ole küll veel päris keskeas, aga see on väga tore sõna," muheles Rebane.

Ta käis juba teist korda rattaga Hispaanias sõitmas. "Maandusin Malagas, rentisin auto ja sõitsin Granadasse, sealt edasi Gorafesse ja siis Pozo Alconi. Läksin Hispaaniasse sellepärast, et minna Gorafe kõrbe. See oli natuke eluohtlik, aga väga huvitav sõit," ütles Rebane. "Päevas sõitsin 50–70 kilomeetrit, alguses olin natuke haige, siis sõitsin vähem, aga ma ei suuda rahulikult sõita."

"Eile oli mul väga huvitav kogemus, mõtlesin, et sõidan pärast proovi rattaga Tõstamaa poole, mis see 45 kilomeetrit siis ära ei ole, aga kohale jõudes sain aru, et ma ju pean tagasi ka sõitma, siis küll poole sõidu peal mõtlesin, et millal see lõpeb," muheles Rebane. "Ükski teine spordiala ei sunni sind sellisesse kohta, kus sa pead kolm ja pool tundi 95 kilomeetrit järjest lihtsalt ratta seljas olema, see on üks kõige tugevamaid meditatsioone, mida saad endale teha."

Rebase sõnul on ratta puhul tore see, et saad kogu aeg enda jõudlust muuta. "Rattasõit on minu jaoks nagu hea Mehhiko pada, ma saan fotograafiaga tegeleda, saan spordiga tegeleda, saan looduses olla, saan seigelda ja samal ajal saan sõpradega ka koos sõita. See on väga tore spordiala, mis minu jaoks ühendab väga mitmed minu enda huvid."

Rebase elukaaslane näitleja Karolin Jürise, kes hakkab mängufilmis kehastama legendaarset Erika Salumäed, sai endale uue ratta. "Kui nägin, millised rattad tänapäeval on ja sain sellega sõita, siis tahtsin endale ka kohe sellist saada. Mul on väike eesmärk ühel hetkel Pärnust Tallinnasse rattaga sõita."

Rebane sõnas, et Endla teatris tuleb 1. juunil välja lavastus "Richard III tagasitulek kell 9.24 saabuva rongiga", kus tema mängib nimitegelast. "See on erakordselt tore tükk. Tekst on väga tore ja huvitav, trupp on tore ja lavastaja on ka tore. Kes veel ei tea, siis Pärnus saab kogu suve vaadata meie teatri paremaid palu," ütles Rebane.