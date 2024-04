Galerii: Koolitantsu viimane piirkondlik tantsupäev tõi lavale põnevad trikid

Festivali Koolitants 2024 kunstilised juhid on flamenkotantsija ja koreograaf Ingrid Mugu ning rahva- ja pärimustantsuõpetaja ja koreograaf Kristiina Siig, kes valivad lõppkontsertidel osalevad tantsud välja peale kõikide piirkondlike tantsupäevade toimumist.

Kunstiline juht Ingrid Mugu jagas, et kolmandal piirkondlikul tantsupäeval sai näha laval väga võimekaid tantsijaid. "Märkasin, et tantsuõpetajad on teinud tublit tööd õpetades põnevaid trikke ja pöördeid, mis kindlasti tantsijat arendavad. Sooviks aga näha, et kui need elemendid lõpuks tantsu jõuavad, siis on nad seal ka mingi põhjusega ning aitavad lugu edasi anda," ütles Mugu.

"Jõhvi kontserdid olid head näited sellest, kuidas erinevas vanuses tantsijad on võimekad ka keerulisemateks tantsudeks ning siinkohal on just oluline juhendaja ja õpetaja rollil, et õpilasi usaldada ning neile võimalusi anda järgmiste sammude astumisel," jagas Siig.

Iga piirkondliku tantsupäeva kontserdi lõpul kuulutavad oma eripreemia välja Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. Noorte poolt tunnustatud tantsud esinevad samuti lõppkontsertidel.

ENTÜ noortežürii eripreemiad 13. aprillil said:

Kaasahaarav esitus ja oskuslik rekvisiidikasutus – tantsustuudio Varjud tantsuga "Vihma all", autor Natalja Jakovleva

Stiilipuhas ja hea karakteritunnetusega esitsus – Esteetika- ja tantsukool tantsuga "Kiired ja pahased!", autorid Getter Tõškevitš ja Anastacia Bezrutsenko

Piirkondlikul tantsupäeval astusid laval üles ka ETA Kompanii Anna Kenricku (Šotimaa Rahvuslik Noorte Tantsu Kompanii) lühilavastusega "ÜmberJoondumine" ning kontserdijuht Kelly Vask koos Koolitantsu Kompanii 14. lennu vähendatud koosseisuga, esitades katkendeid tantsulavastusest "Kui ma veel noor ja jumal olin", mille koreograafideks on Kadi Aare ja Maarja Pruuli.

Koolitants 2024 pidulikud lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.