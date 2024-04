Galerii: Raadio Tallinnas toimus Estonian Voices'i uue albumi esmakuulamine

Enamiku albumi muusikast on kirjutanud Kadri Voorand, ühe pala autoriks on ansambli sopran Maria Väli. Lõviosa lugudest on miksinud a cappella arranžeerija ja auhinnatud produtsent Andrew Kesler, kes on produtseerinud muusikat ka ansamblitele Pentatonix ja The Manhattan Transfer. Albumi masterdamise eest vastutas Torontos tegutsev Reuben Ghose.