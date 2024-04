Mikk Kaasik: minu süda kuulub heliloomingule ja klaverimängule

Uno Naissoo heliloomingu konkursi võitja Mikk Kaasik rääkis "Terevisioonis", et kuigi ta osales oma ajal Laulukarusselli saates ja tegi kaasa mängufilmis "Väikelinna detektiivid", kuulub tema süda praegu klaverimängule ja heliloomingule. Tema tulevikuplaanides on kindlasti muusika kirjutamine ning võimalikult palju tahaks teha koostööd erinevate muusikutega.

"Helilooja on minu kohta liiast öelda, viimasel ajal olen kindlasti kõige rohkem klaverimängija, sest seda teen ma teen igapäevaselt," ütles Uno Naissoo heliloomingu konkursi võitja Mikk Kaasik. "Väikesena tegelesin väga palju laulmisega, aga 13aastaselt tuli mul väga raske häälemurre ja mul olid laulmisega vastastikused tunded. Sel ajal sain ka aru, et klaver on kindla peale minu pill."

Uno Naissoo heliloomingu konkursi võitis Kaasik looga "Rapid Resonance". "Tahtsin kirjutada lugu, mis oleks kiire, lõbus, huvitav kuulata ja mängida ning mis tekitaks head tuju."

Mikk Kaasik bändiga Autor/allikas: ERR

Kaasiku sõnul tulevad tal kõige paremad mõtted ikkagi klaveri taga. "Mul oli konkursile esitamiseks valida mitme erineva loo vahel, sest alates sügisest oleme sõpradega teinud proove, kogunud materjale, et teha album. Proovid käivad ja kohe on ka salvestus," ütles Kaasik. "Konkursi tagasisideks öeldi mulle, et meil oli muusikutega laval ühine energia. Proovisime muusika panna elama, ma arvan, et inimesed ka tundsid seda."

2012. aastal laulis laulis Kaasik ETV lauluvõistlusel Laulukarussell. "Laulukarjäär on midagi, mida ma tulevikus kindlasti tahan teha. Lauljal ongi bändis roll publikuga suhelda, aga klaverimängijal pole see ju sugugi väiksem," lisas Kaasik.

2013. aastal mängis ta filmis "Väikelinna detektiivid ehk Valge daami saladus". "Lapsnäitlejad on midagi hoopis midagi muud kui päris näitlejad. Praegu olen 20-aastane ja on palju paremaid näitlejaid, kes minu vanuses näitlejana võiksid tegutseda."

Hetkel õpib Kaasik MUBA rütmimuusika osakonnas klaverit. "Sügisel kolisin Tallinnasse, see oli õige otsus, sest siin on muusikaskene väga elav. Tulevikuplaanides on see, et tahaksin kirjutada veel oma muusikat ja võimalikult palju teha koostööd erinevate muusikutega. Liialt kastidesse ei tasu ennast panna, hoida pigem käed lahti."