"Ringvaade" katsetas ühismeedias levivaid toidunippe

Esimesena proovisid Lõbu ja Reikop alternatiivset viisi keedumuna koorimisele, kus küpsetatud muna tuleb tassis loksutada, et seejärel purunenud koor hõlpsamalt eemaldada.

"Ma ei saa aru, mis selle mõte on. Loksutan seda ja nüüd peaks õudselt hästi koor lahti tulema," sõnas Reikop. Kuigi Lõbul õnnestus uus koorimisviis hästi, siis ei ole ta kindel, kas see on parem lahendus, kui muna vastu lauda koksimine. "Koor ise ikka küljest ära ei kuku," tõdes Lõbu.

Reikopil eksperiment nii hästi ei õnnestunud. "Sa ei oska lihtsalt muna loksutada," naeris Lõbu. "See on väga loll idee. Ärge pange keedetud muna tassi. See ei tule lahti," hoiatas Reikop.

Järgmiseks katsetasid saatejuhid tühja plastpudeli abil munakollase munavalgest eraldamist. Reikopil ei õnnestunud ka see katse, sest toores muna läks kaussi lahti löömise käigus katki.

Lõbul jäi munakollane terveks ning seega oli nipist ka kasu, kuigi munakollane läks seda pudelisse sisse tõmmates siiski katki. Uut meetodit Lõbu siiski kasutama ei hakkaks ja jääks muna koorte vahel edasi-tagasi loksutamise juurde.

Viimasena võeti ette tordi lahti lõikamine metallist köögitangide abil. Lõbul õnnestus ka viimane katse, aga Reikopi hinnangul ainult tänu sellele, et Lõbu võttis tordist väikese tüki.

Kolmandal katsel oli edukas ka Reikop, kes tõdes, et see nipp tõesti töötab. "Aga miks ma peaksin seda tegema?" jäi saatejuhtidel küsimus õhku.