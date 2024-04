Liina Veskimägi-Iliste: Christi Küti põimevaibad jutustavad erilisi lugusid

"Riigikogus on Eesti ühe kõige parema põimevaipade meistri Christi Küti vaipade näitus, kes on oma töös kasutanud värve, rütme ja ornamentikat ning on üks vähestest meistritest, kes põimevaipu teeb," ütles kangakudujate juht Liina Veskimägi-Iliste.

Vaipade otstarve on olnud väga erinev, on pulmavaibad, tarbevaibad, mida saab endale peale võtta või seinale panna, hobusetekid saanis.

Kõik need vaibad on tehtud kangastelgedel. "Aga sul peab olema kavand, et hakata üht värvi teisega põimima nii, et vaibale üks kujund kokku saada," lisas Veskimägi-Iliste. "Christi vaipades on kasutatud nii naast- kui pindpõimet, mis on väga aeganõudev tehnika ja nõuab suuri oskusi ning vilumust."

Pindpõimes saavad omavahel kokku kaks värvi ja tekstiilipind on tasane. Naastpõime vaibal jätab mulje nagu kujundid oleksid tikitud, aga tegelikult on muster siia ka sisse põimitud. Iga vaip jutustab vähemalt üht, kuid üsna sageli ka paljusid erinevaid lugusid.

Veskimägi-Iliste sõnul ongi selline oma loo sisse põimimine nendes vaipades kõige tähtsam. Vaibameister kasutab vana iidset põimetehnikat oma väga mõnusal moel.

"Eestis on seltskond naisi, kes koonduvad kangakudujate alaliitu, kelle mentor ja õpetaja Christi on. Alaliit on võtnud sel aastal oma ülesandeks kududa põimevaip ning Christi on käinud meid õpetamas," selgitas Veskimägi-Iliste.

Christi Küti põimevaip Autor/allikas: ERR

"Selle vaiba peale on Christi pildid tikkinud ja ta ise on öelnud, et ta ei ole üldse tikkija, see on tema proovitöö. See on nii külluslik ja värviline ning siin on väga palju lugusid sees," ütles Veskimägi-Iliste.

Ühe vaiba peale on Kütt põiminud Ukuaru valsi noodid.

Christi Küti põimevaip Autor/allikas: ERR

"Sel aastal oleme käsitööliidus südameasjaks võtnud, et põimetehnikat rohkem tehtaks ning oktoobrikuus tuleb meil liidus ka koolituspäev, aga terve see aasta oleme teinud üleskutseid, et kõik kudujad võtaksid fookusesse just põimevaibad. Kui keegi soovib veel kaasa lüüa, siis kõige kiiremalt leiab info üles käsitööliidu koduleheküljelt," ütles Veskimägi-Iliste.

20. aprillil on Riigikogus lahtiste uste päev, mil neid vaipu saab ka oma silmaga uudistama tulla.