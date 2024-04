Uus filmikostüümide ladu hoiab elus Eesti filmipärandit

Üks ideealgatajatest on kümnetele Eesti hittfilmidele kostüüme teinud Anu Lensment, kelle tööd leiab näiteks filmidest "Jan Uuspõld läheb Tartusse", "Klassikokkutulek", "Kertu", "Erik Kivisüda" ja paljud teised.

"Me saime aru, et kui me kohe ei tee midagi ühiselt, siis need asjad lihtsalt hävinevad. See pikem ajalugu läheb tagasi 80ndate lõppu, kui Tallinnfilmi laod tassiti laiali. Väga paljud asjad on reaalselt hävinud, saanud vee- ja koikahjustusi, ajalooliselt olulised esemed on läinud loojateed," rääkis kostüümikunstnik, miks kostüümiladu loodi. "Me ei saanud enam oodata filmilinnakut või mingit muud suurt riiklikku objekti. Me pidime ise midagi ette võtma, et valdkonna töövõimalus säiliks üldse," sõnas ta.

Lensmenti sõnul on üheks missiooniks neil päästa ka ajaloolisi esemeid ja anda neile uus hingamine. Näiteks filmis "Elu ja armastus" ühes lõpustseenis peategelasel Irmal seljas olev pluus päästeti varjevõrkude punumiseks annetatud kaltsude seast. "See on 30ndatest-40ndatest pärit pluus. Tal olid juba poolenisti nööbid eest ära lõigatud ja ma püüdsin seda taastada nii palju kui võimalik ja panna ta filmi."

Üldiselt Lensmenti sõnul nad suurtes kogustes riideid juurde ei kogu. "Kui aga kellelgi on ese, millest ta saab aru, et sellel on ajalooline väärtus, siis ta võib alati meie poole pöörduda ja meile selle tuua," ütles ta.

"Panime meeskonna kokku, kes on nõus panustama, ka ilma rahata. Me oleme teinud seda päris palju vabatahtliku tööna, tegelikult üleni. Oleme saanud abi Kultuurkapitalilt, et seda kõike alles hoida. See on väga oluline osa filmitegemisest, me näeme igas kaadris kostüüme. See on oluline valdkond ja me seisame selle eest, et see jääks ellu," kinnitas Lensment.