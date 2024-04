Lavakatudeng Hanna Jaanovits: arvasin, et ma tean, mis on teater

Soonel ja Jaanovitsil on koolijärgseks eluks töökohad juba kindlustatud. Juhan Soont oodatakse Tartu Uues Teatris ja Hanna Jaanovitsi Eesti Draamateatris. "See on kahepoolne suhtlus, et mõlemad tahaksid üksteist. Kui see on ühepoolne, siis ta ei tööta tulevikus," kommenteeris Soon.

"Meie puhul on meie kursuse juhendaja Jaak Prints aidanud seda teha, et me ei ole pidanud olema üksi selles protsessis," lisas Jaanovits ja märkis, et tema ootab huviga, mis saama hakkab. "See kõik on tundunud nii kauge ja nüüd see on käes. Ma arvan, et ma lihtsalt astun kaks kätt avali ja vaatan, mis saama hakkab. Ma ei karda midagi praegu."

Võrreldes nelja aasta taguse ajaga, mil kooli sisse astuti, tuntakse end nüüd kohati täiesti teise inimesena. "Ma ei teadnud kuhu ma lähen, mulle tundus lihtsalt huvitav see näitleja amet," tunnistas Soon, kel teiseks valikuks oleks olnud tulevik IT-s.

"Lõpuks ta oli see, mis ma arvasin, et ta on, aga põhiline, mis on muutunud, on minu üldine suhtumine teatrisse. Kuna ma olin palju näinud lapsepõlvest saati teatrit, siis mulle tundus, et ma tean, mis asi on teater. Nüüdseks ma olen aru saanud, kui mitut moodi saab laval lihtsalt olla või millist teatrit saab teha. See on olnud kõige suurem muutus," rääkis Jaanovits.

Jaanovits on lisaks diplomilavastustele kaasa teinud ka Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo suurejoonelises lavastuses "Macbeth". "Lõpuks see protsess on ikka sama. Erinevus minu jaoks on lihtsalt see, kas ma teen seda enda mugavustsoonis, mis on meie kursus, ja kus meie diplomitööde lavastajad on tihti meie õppejõud, et on selline turvavõrk. Võib-olla suurim eneseületus oligi jätta kõik see selja taha," rääkis näitleja.

31. kursuse viimane ühine lavastus "Ei usu!" esietendus eelmisel reedel koostöös Von Krahli Teatriga, lavastajaks Juhan Ulfsak. "Ta on mõnes mõtte nagu kontsentraat sellest nelja-aastasest kooliteest, sest lõpuks seal laval oleme meie ise, kes me proovime rinda pista klassikaliste materjalidega. See on ainuke väli, mis meil oli justkui katmata diplomilavastustega, et me ei olnud teinud klassikalist materjali," rääkis Jaanovits.

Lavastuses tuuakse tegelased ja teemad teatriklassikast tänasesse päeva. "Kuidas on võimalik täna, siin ja praegu seda stseeni, materjali mängida nii, et äkki keegi mõtleb, et mina usun," tutvustas Jaanovits.