Eestis filmitud rahvusvahelised telesaated tekitavad huvi eestlaste vastu

Eesti ametliku turismiinfo veebilehe Visit Estonia välismeedia juht Jana Kutšinskaja sõnul aitavad rahvusvaheliselt tuntud saatejuhtide telesaated Eestit mujal maailmas reklaamida ning Eestis filmitud reisi- ja kokasaated avaldavad positiivset mõju ka meie turismile.

Eelmisel suvel külastas Eestit tuntud telesaatejuht, dokumentalist ja ajaloolane Bettany Hughes.

"13. aprillil jõudis Channel 4 eetrisse sellest käigust valminud saade "Treasures of Estonia" (Eestimaa aarded-toim.) ja juba samal nädalavahetusel sai ka Inglismaa tippmeediaväljaannetes The Times, Sunday Express ja Daily Mail lugeda Hughesi artikleid, mille fookuses olid laevavrakilt leitud rotid. Kui Hughes juba Eestis oli, ennustas ta ette, et need ligi 700 aastat vanad rotid saavad staariks, " ütles Kutšinskaja. "Meedias kajastati siis seda, mida rotid 700 aastat tagasi sõid, milliseid võimalikke katkubaktereid sel ajal kandsid."

Hughesi saate formaat võimaldas toredat lähenemist, sest fookuses olid ajaloolised aarded. "Esmalt avastasid nad Marika Mäega Saaremaal viikingiaegseid leide, mis toob viikingite aja mõnikümmend aastat ettepoole ning see on ka televaatajate jaoks uudisväärtuslik info. Lisaks külastas nende võttegrupp Tallinnas keskaegset laevavrakki, mida praegu taastatakse. Neile pakkus huvi ka päranditeema, nad käisid Kihnus, mis on üldse välismeedia suur lemmik, kuhu tõesti kõik tahavad minna ning sõitsid koos Aivar Ruukeliga Soomaal haabjaga."

Kutšinskaja sõnul sõlmitakse selliste suurte telestaaride Eestisse meelitamiseks erinevaid kokkuleppeid. "Koostöö Hughesiga sai alguse 2021. aastal. Esmalt sai see kontakt alguse Eesti saatkonna kaudu Londonis. Kohtusime filmi meeskonna võttegrupiga, tekkis ühine äratundmine ja kaks aastat hiljem olidki nad siin. Selliste produktsioonide suurusjärgud rahalises mõttes jäävad üldjuhul 250 000 euro kanti, aga Eesti ei osale kogu selle produktsiooni rahalises toetamises, vaid on selles projektis osaliselt."

Eelmise aasta sügisel käis Eestis filmimas Saksamaa tuntuim telesaade "Kitchen Impossible", mis nüüd läks eetrisse RTL Vox kanalil ning millel on seitse miljonit vaatajat. "Saatejuht Tim Mälzer on Saksamaal samasugune staarkokk nagu Inglismaal Jamie Olivier," lisas Kutšinskaja.

"Selliste telesaadete mõju meie ettevõtjatele on kaudne. Kõige suurem eelis nende rahvusvaheliste suurte telesaadete puhul on nende väga lai vaatajaskond läbi mille jõuame me ka potentsiaalse reisijani. Reisiotsuste tegemine on enamasti pikaajaline, esmalt tõstab teadlikkust see reisisaade, mõnest meediaväljaandest loeb huviline Eesti kohta järgmise loo, kolmandal korral räägib talle sõber Eestist ja see on siis lõpuks see, mis reisija Eestisse toob," selgitas Kutšinskaja, miks suuri ja populaarseid rahvusvahelisi telesaadete projekte toetatakse.