Trialisõitja Keity Meier: ma teen tööd selle nimel, et leida toetajaid

Eesti parim motonaine Keity Meier rääkis saates "Hommik Anuga", et tippspordi ust ta pauguga kinni löönud veel ei ole. Tema sõnul ei hülga ta oma unistust, vaid kohandab seda hetkel nii, et saab sinna tagasi triivida ning teeb iga päev tööd selle nimel, et leida toetajaid.

"Swissoteli katusel tehtud trikk oli minu jaoks kõige väljakutsuvam," meenutas Eesti parim motonaine ja maailma trialisõitjate paremikku kuuluv Keity Meier. "Kõige südamelähedasem trikk minu jaoks oli aga ikkagi sõitmine Tartu kaarsillal. Tekkis idee ja paari päeva pärast tegime selle juba teoks."

Keity Meier sooritas 11-meetrise õhulennu 30-korruselise hotelli Swissotel katuselt Autor/allikas: ERR

"See paneb mu südame põksuma ja teeb mind õnnelikuks," ütles Meier, miks ta seda kõike teeb. "Minu kirg on mootorrattad ja ma tahan lihtsalt nende vahel ja ümber olla."

Erilisi õnnetusi ja vigastusi Meierile oma karjääri jooksul tehtud trikkidest ja hüpetest ei meenu. "Üks kord, kui ma koduhoovis Swissoteli hüpet harjutasin, siis maandusin pahasti. Tsiklil olid tehnilised probleemid ja hüpe jäi natuke lühikeseks, maandusin tagarattaga täpselt rambi serva ja lendasin üle lenksu, aga nädala aja pärast proovisin juba uuesti."

Miks Meier mootorrattaga trikke teeb ning erinevatel showesinemistel käib, siis alguse sai see idee tema sõnul sellest, et kuna keegi ei teadnud, kes on Keity Meier ja mis on trial, siis pidi ta tulema välja plaaniga, kuidas enda olemasolu paljude inimesteni viia ning sel moel ka toetajaid leida. "Siis viisingi kokku selle, et mulle meeldib rattaga lollusi teha, et ma teen mõned lahedad lollused ja paneme sellest video kokku. Pärast Swissi hüpet saingi endale mõned toetajad järgmiseks MM-i hooajaks," meenutas Meier.

Keity Meier Autor/allikas: Kristel Alliksaar

Meieri sõnul on ta praegu tippvormis. "Trialisõitja karjäär on keskmisest pikem, sest vigastusi on vähe ja kiirused on väikesed. Jah, me kukume küll kõrgelt alla, aga meil on need turvatud olukorrad," lisas ta.

Sel hooajal Meier aga MM-ile ei sõida. "Mul tuli lagi ette. Juba eelmine hooaeg olin vastu võtmas otsust, et jätan hooaja pooleli, sest mul lihtsalt ei tulnud rahad kokku, aga ühisrahastusplatvormil sain kogukonna toega hooaja siiski lõpetatud. Ma tulin maailmas üheksandale kohale, aga kui ma tahan viie parima hulka tulla või ka poodiumile jõuda, siis midagi peab muutuma."

Meieri eelarve on igal aastal suurenenud. "Mul on kaks ratast, suurema osa aastast olen sõidus ja mida professionaalsemaks sa tahad saada, seda suuremad on ka kulutused. Ma tahan alati paremini teha, aga praegu ei ole see rahalistel põhjustel võimalik."

Meierit paneb imestama see, et inimesed on nii spordikaugeks muutunud. "Mulle makstakse selle eest, et ma tulen ja lahutan su meelt, aga keegi ei mõista pingutust, mida tähendab MM-ile sõitma minek. Trial on nii väike ala ning mul pole olnud kedagi, kelle juurde minna ja nõu küsida, ma pean ise kõike avastama," ütles ta.

"Ma teen ikkagi iga päev trenni ja hoian end vormis, ma tippspordi ust veel pauguga kinni ei ole löönud. Ma ei hülga enda unistust, vaid kohandan seda nii, et mõnel hetkel saan sinna tagasi triivida. Ma teen tööd selle nimel, et ma leiaksin toetajaid."

Seniks aga treenib ta noori ning hoiab ennast vormis sellega, et esitab iseendale väljakutseid. "Ma esitan endale väljakutse, et kas trialisõitjast Keity Meierist on võimalik kahe nädalaga saada krossisõitja."