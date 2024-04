Galerii: Trad.Attack! alustas juubeliaastat üle-eestilise kontserttuuriga

Juubeliaasta avatuuril on bändiga kaasas Gruusia ansambel Iberi, kellega koos on loodud ühine lugu Trad.Attack!'i albumile "Bring It On". Kontserdil saab kuulda nii Iberi kui kaTrad.Attack!'i repertuaari, aga ka seda, kuidas kõlavad kokku seto leelo ja grusiinide polüfooniline laul.

"Viljandis on alati eriline kontserti anda," sõnab Trad.Attack!'i kitarrist Jalmar Vabarna. "On ainult suur rõõm, et saime eile koos Iberija nii paljude fännidega enda sünnipäeva tähistada," rõõmustas ta.

Tuuri raames esinevad ansamblid ka Tallinnas, Moostes ja Haapsalus.