Ave Eesmaa: valeinfo levitajad saavad juba otsustavatele positsioonidele

"Hommik Anuga" saates rääkisid Anni Lamp, Helle Laanes ja Ave Eesmaa, miks nad lõid MTÜ Vox Rationise, mis võitleb inimliku lolluse vastu. Lambi sõnul on nende eesmärk luua faktidel põhinev hinnanguvaba infobaas levinumate vandenõuteooriate ja nende levitajate paljastamiseks. Eesmaa kõige suurem hirm on, et süstemaatilised valeinfo levitajad hakkavad saama otsustavatele positsioonidele ühiskonnas.

Anni Lamp, Helle Laanes ja Ave Eesmaa on koondunud MTÜ Vox Rationis ehk mõistuse hääl alla, mille eesmärk on võidelda inimliku lolluse vastu.

"Mina olen haiglas hooldaja ja kui algas koroona ja ma nägin, mis toimus Internetis ja ma nägin seda elu, mis toimus haiglas ja minu kaks maailma põrkasid kokku, siis ma mõtlesin, et kas päriselt on inimesed hulluks läinud," ütles Anni Lamp, MTÜ loomise initsiaator. "Siis otsustasingi, et pean leidma inimesed, kes mõtlevad minuga samamoodi ja tegin sotsiaalmeedias oma grupi."

Anni sõnul on MTÜ eesmärk, et need inimesed, kes vaikivad ja kahtlevad, et nad ei läheks vandenõuteooriate õnge.

"Kutsume end hellitavalt lammasteks, selle nime andis meile vastasleer, kelle arvates me usume kõike, mida riik meile räägib," ütles arstitudeng Ave Eesmaa. "Meie usaldame teadust ja autoriteeti."

Kooliõpetaja Helle Laanesi arvates on grupiga koos tuuleveskitega parem võidelda, sest üksinda lihtsalt väsib ära.

Facebooki grupis on inimesi üle 2000, MTÜ alla on koondunud üle viiekümne inimese.

"Vandenõuteooriad pakuvad väga keerulistele probleemidele väga lihtsaid vastuseid ja inimene ise pole kunagi süüdi. Inimeselt endalt võetakse justkui kogu vastutus ära," lisas Eesmaa.

Kui info läheb inimesel üle pea, on Laanesi sõnul lihtsam kinni haarata millestki, millest sa justkui aru saad.

Lambi arvates mõeldakse igasuguseid vandenõuteooriaid välja seetõttu, et meil on heaoluühiskond ja liiga hea elu. "Tulevikult tahaksime, et uhhuu-lektorid ei saaks rahastust ja et nad ei pääseks esinema."

MTÜ tegevuse tõttu on Lamp pidanud kokku puutuma ka mõnitamisega. "Mind on näiteks FB-s mõnitatud, see oli ebameeldiv, aga siis saan jälle kirju, kus mind tänatakse, et ma seda ikkagi teen. Meie ei mõnita inimesi, meie räägime faktidest, me ei ründa kedagi," ütles Lamp.

Informatsiooni koguvad grupi liikmed sotsiaalmeedias libakontode abil.

"Eelmisel suvel oli juhtum, kus üks väikelaps oli mitmendat päeva tugevas vedelikupuuduses ja kõrges palavikus, aga ema kirjutas gruppi, et mis terakesi ma peaks lapsele andma. Meie grupi liikmed võtsid ühendust beebipolitseiga, politseiga, sotsiaalameti ja lastekaitsega ning laps toimetati Hiiumaalt helikopteriga Tallinnasse, sest olukord oli juba väga kriitiline," meenutas Laanes, kuidas nende valvas tegevus on päästnud väikese lapse elu.

"Üks meie soov on teha tõenduspõhine teadmusbaas, kuhu on koondatud levinumad vandenõuteooriad, nende põhilised levitajad ja inimesed, kes nimetavad ennast terapeutideks, aga tegelikult neil vastavat haridust ei ole," lisas Eesmaa.

Lambi sõnul on see hinnanguvaba faktidel põhinev infobaas.

"Uhhuulevitajad ei tee oma tööd tasuta, nad tahavad oma teenuste eest ka raha saada, nad müüvad tooteid, teevad koolitusi ja töötubasid, see on omaette majandusharu. Minu kõige suurem hirm on see, et süstemaatilised valeinfo levitajad hakkavad saama otsustavatele positsioonidele omavalitsustes, linnavalitsustes, riigikogus ja valitsuses. Näiteid juba on," ütles Eesmaa.