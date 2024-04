ETV2 teemaõhtu on pühendatud Sulev Luigele

ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitleja Sulev Luigele, kelle sünnist möödub 16. aprillil 70 aastat.

Kell 19.30 "Filmiõhtu: Sulev Luik"

Sulev Luik mängis oma esimese filmirolli 1979. aastal. Režissöör Grigori Kromanov ütles tookord: "Sulev Luik on erilise siiruse ja puhtusega näitleja ning need omadused köidavad." Saate autor on Liina Kirt.

Kell 20.25 "Nero – parim poeg"

Miklos Hubay telenäidendi tegevus toimub vanas Roomas Claudiuste dünastia viimase keisri Nero ajal. Tegelased astuvad meie ette ülimalt tõsises ent ometi komöödialikus situatsioonis, kus paljastub nii keisri enda kui ka teda ümbritsevate pahelisus, silmakirjalikkus ja auahnus. Osades Urmas Kibuspuu, Sulev Luik, Elle Kull, Anne Paluver, Ago-Endrik Kerge, Kalju Orro, Olev Annus ja Raivo Reim.

Kell 21.10 "Ohmi seadus"

Torontost pärit eesti dramaturgi Elmar Maripuu näidend. Osades Maria Klenskaja ja Sulev Luik. Lavastaja Eero Spriit.

Kell 21.40 "Vernanda"

Roman Baskini lühimängufilm viib vaataja steriilsesse väikelinna, kus aeg on justkui peatunud. Linna sattunud noormees ostab leiva, mis tegelikult osutub pommiks ja millest ta enam kuidagi lahti ei saa. Poodi seda tagasi ei võeta, maha müüa ka ei saa, ka mitte lihtsalt kusagile maha unustada või poetada. Kõik selle linna inimesed on imelikud ja ligipääsmatud. Osades Sulev Luik, Jüri Järvet, Kaljo Kiisk, Ilmar Tammur, Aleksander Eelma, Gunnar Kilgas.

Kell 22.10 "Lennud: Lavakunstikooli VII lend (1972-1976)"

1976. aastal lõpetas lavakunstikateedri legendaarne VII lend - Voldemar Panso viimane lend. Kooliaega meenutavad Jüri Krjukov, Sulev Luik, Aare Laanemets, Priit Pedajas, Kalju Orro jt. Kommentaarid teatriloolaselt Reet Neimarilt, intervjueerija Anne Tuuling.

Kell 00.30 "Kann allikal"

Isa Martinit tabavad ilmutused ja kujutluspildid taevas süttinud tähest ning kolmest Hommikumaa targast ja lugu ärkab ellu. Zagrebi käsikirjast pärineva liturgilise draama "Tractus stellae" esitab ansambel Hortus Musicus. Isa Martin - Sulev Luik, Maarja - Tiina Tõnis, teistes osades Rein Soomets, Peeter Brambat, Paul Oja, Vallo Kepp, Georg Bogatkin, Heino Müller, Jaanus Nõgisto ja tsirkusekollektiiv Säde liikmed. Režissöör Dorian Supin, toimetaja Heidi Pruuli.

Kell 01.05 "Omavahel: Sulev Luik"

Sulev Luik loeb omal valikul katkendi Artur Adsoni raamatust "Lahkumine".