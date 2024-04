Ant Nurhan: õppisin eesti keelt Ott Leplandi laulude järgi

"Hommik Anuga" saates oli külas "Eesti otsib superstaari" saate kõige värskem võitja Ant Nurhan, kes tõdes, et esmakordselt Eestisse tulles sai ta kohe aru, et see on tema jaoks kõige parem koht.

Nurhan tunnistas, et ta vahel juba täitsa tunneb end Eestis superstaarina – teda tuntakse tänaval ära ja tihti tahetakse pilti teha. Kui ta oleks samasuguse saate võitnud Türgis, oleks Nurhani sõnul asi mitu korda hullem. "Türgi muusikaturg ja meedia – kogu see maailm on väga suur seal," sõnas ta.

Türgis pole Nurhan veel ühtegi kontserti andnud. Muusik tunnistas, et ta eriti ei taha ka. "Ma olen Eesti artist. Inimesed võivad mulle öelda türklane, aga mina olen Eesti artist ja tahaks veel Eestis olla."

Eestisse tõmbas Nurhanit enda sõnul mingisugune sõnadesse panematu tunne. "Ma käisin Euroopas igal pool, aga kui ma tulin Eestisse, siis ma sain kohe aru, et see on see koht," sõnas ta.

Nurhan rääkis, kuidas Türgis tundis ta pere poolt survet omandada haridus kindlaks ja tasuvaks ametikohaks, näiteks arstiks, advokaadiks või laevakapteniks. "See oli mu pere jaoks väga oluline, sest see oli see, mis mu isa teadis, milline tema elukogemus oli," sõnas Nurhan ja tunnistas, et ühel juhul lõi isa tal isegi kitarri katki, et too muusika asemel õppimisega tegeleks.

"See oli valus tol hetkel," sõnas Nurhan, kes läkski Türgis ülikooli ärijuhtimist õppima. Viimasel kursusel vahetusüliõpilastele pidu korraldades kohtus ta seal aga oma praeguse elukaaslase Liinaga. "Selles mõttes oli see jah armastus esimesest silmapilgust," tunnistas laulja. 2018. aastal, mil silmapiirile kerkis esimene laps, käis Nurhan ka paariks kuuks Eestis, kus ta üllatus, kuivõrd vabalt siin lapsed koolis käivad, õues liiguvad. Samal aastal kolitigi Eestisse. "Türgis ei ole ka paha, aga siin on veel mõnusam lapsi kasvatada," sõnas Nurhan.

Nurhani vanem tütar räägib isaga eesti keeles kuigi valdab ka türgi keelt. Liinaga suheldi alguses omavahel türgi keeles. Eesti keele õppis Nurhan ära puhtalt läbi praktika. "Kui ma hakkasin õppima WAF-is, siis iga tund oli eesti keeles. Mulle ei meeldi õppida, istuda, minna kooli. Minu jaoks on praktika võimalus õppida," sõnas ta.

Palju on Nurhan keelt õppinud ka läbi laulude, enda sõnul eriti just Ott Leplandi lugude kaudu. "Ta laulab ka minu moodi, sellised pikad vokaalid. Temalt šnitti võtta, et kuidas asju öelda, oli väga suureks abiks. Ma juba Türgis hakkasin kuulama. Ott Lepland on vokaalselt lihtsalt teine level," kiitis ta.