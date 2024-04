Endlas tuleb lavale noortemuusikal, kus teeb kaasa ligi 100 last ja noort

"Mitte ainult Tuhkatriinust" on laste- ja noortemuusikal, millega astutakse juba sel esmaspäeval üles Endla teatri suurel laval. Täna kogunesid solistid, tantsijad ja koorid veel viimaseks suureks prooviks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Muusikalis teeb kaasa ligi 100 pärnumaa last ja noort. Proove on tehtud juba alates sügisest.

"Idee sai alguse sellest, et me oleme nüüd kaks etendust juba teinud ja need olid nii liitvad sellele laulu ja tantsuperele ja üldse Pärnumaa muusikatele, lastele, et me tahtsime veel proovida," ütles solistide juhendaja Margrit Kits.

Muusikalis näeb tuntud muinasjututegelasi, kuid lavastus vaatleb muinasjutumaailma kaasaegse nurga alt ja loob paralleele noorte unistuste ja hirmudega.

Vaatemängulise muusikali on lavastanud Laine Mägi ja laulutekstide autor on Aapo Ilves. Muusika on aga kirjutanud 22-aastane Pärnu laulja ja laulukirjutaja Mirjam Kits.

"See on väga põnev protsess. Mõne looga oli nii, et vaatasin sõnu ja kohe teadsin, et kuidas see kõlama peaks, jällegi teise looga läks natuke rohkem aega, näiteks finaallugu," ütles Kits.

Muusikal on Pärnu kunstide kooli, Laine Mägi tantsukooli ja huvikooli ModeRato ühisprojekt.