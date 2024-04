Vahur Kersna pälvis auhinna panuse eest Eesti televaldkonda

Ma ei väsi seda kordamast: televisioon pole kunagi mina – televisioon on alati meie. Seetõttu kuulub sellest auhinnast minule vaid väga väike osa. Oma südames ja hinges jagan ma seda väga paljude inimestega tänu kellele seisan mina täna siin. Nagu sümbol möödunud aegadest, koos käidud radadest ja koos tehtud töödest.

Valdo Pant, Mati Talvik, Hunt Kriimsilm, kelle ekraanisarmi paistel ma üles kasvasin. Juhan Peegel, Marju Lauristin, Hagi Šein, Andrus Saar – annaks taevas kõigile selliseid õpetajaid. Jüri ja Ulvi Pihel, Alo Mattiisen, Ivar Vigla, kellega koos "Noortestuudio pärastlõunas" ühel hetkel lõime pauguga teletaeva valgeks. Toomas Lepp, Toomas Kirss, Priit Hummel, Nele Laanejärv, Jaanus Nõgisto – oli rõõm ja au teiega koos tööd teha.

Ning muidugi Maire Radsin, kellega koos me oleme teinud lugematu arvu saateid, kellega koos me disainisime "Pealtnägija" ja ehitasime sellele ka vundamendi. Mihkel Kärmas, Piret Priisaar, Katrin Vaga, Jaak Tammearu, Pelle Vellevoog, Teet Konksi – need inimesed ja see saade, te võite üritada, aga nemad on Eesti televisiooni ajalukku kirjutatud kuldsete tähtedega.

Viimastel, minu jaoks mitte kergetel aegadel, minu tammised toed telemaastiku džunglites: Ruth Heinmaa, Andres Lepasar ja Margit Ossipova.

Ma ei saa ega taha minna mööda: doktorid Eve Raus, Kaare, Zirel, Volmer ja Pallase. Tänu neile ei saanud ma seda auhinda postuumselt.

Ja lõpuks need, kelleta kõigel sellel ei oleks lõhna, maitset ega värvi ja võib-olla isegi mõtet. Minu kõige kallimad – Liina ja Kelvin.