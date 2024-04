EFTA õhtujuht Karl-Erik Taukar: ruumi lugemise oskus on kõige tähtsam

Karl-Erik Taukar on ka ise 2019. aastal parima saatejuhi EFTA võitnud. "Ma arvan, et ta on selline, kes ei ole endale kasvatanud paksu nahka. Tal on veel tundlikku säilinud, saab aru, mis toimub ruumis. Selline ruumilugemise oskus on võib-olla kõige tähtsam," rääkis Taukar, milline üks hea saatejuht peab olema.

"See on üldse elus oluline, et sa ei lähe lihtsalt tuimalt, nii nagu sa üleeile välja mõtlesid, sirgelt läbi kõigest, vaid ikka natuke vaatad, mis toimub ka," lisas ta.

Taukar tõi välja ka enda lemmik saatejuhid läbi aegade. "Muidugi maestro Ott, olen isegi ETV arhiivist tema "Carte blanche'i" vaadanud ja nentinud, et olid ajad, olid mees," sõnas ta. Veel tõi ta välja Marko Reikopi, Piret Laose, Mihkel Raua. "Siin on sadu inimesi. Kuidas ma neid kõiki jõuaks nimetada?" tõdes Taukar.

Taukar meenutas, et ise auhinda võites, kirjutas Reet Linna talle kirja ja tegi temaga pilti. "See tuletas meelde, kui poisike olen ikkagi mina võrreldes Reet Linnaga, kes on andnud oma elu Eesti teleekraanidele ja annab veel 50 aastat."