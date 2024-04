Ruth Reinup: kelgukoerte võistlus on väga piinarikas hobi

Ruth Reinup rääkis R2 saates "Hommik", et jõudis 600-kilomeetri pikkusel kelgukoerte võistlusel finišisse võitjast kolm ööpäeva hiljem. Reinupi sõnul on tal Põhja-Norras 14 kelgukoera, kelle pärast ta seal elab, aga kelgukoerte võistlus on väga aeganõudev ja piinarikas hobi.

Ruth Reinup on esimene eestlane, kes ületas Euroopa olulisimal kelgukoerte võistlusel Põhja-Norras 600 km klassis finišijoone.

Reinup elab alaliselt Põhja-Norra pealinnas Altas. "See oli tegelikult juhuste kokkulangemine, ma läksin sinna üheks suveks 2009. aastal ning mul ei olnud plaani sinna elama jääda. Mind hoiavadki seal minu koerad, mul on 14 kelgukoera ja Altas on väga hea trenni ning võistluste võimalus."

Altas elab 20 000 inimest. "Mina pean seal väikest vinüülipoodi ja baari ning teen ka väikest kultuuriprogrammi," lisas ta.

Põhja-Norras läheb päike looja novembri lõpus ja tuleb välja jälle jaanuaris. "Nii et reaalselt väga pime on meil ainult detsembri keskpaigas," kommenteeris Reinup arvamust, et Põhja-Norras on pool aastat täiesti pime.

Reinupi sõnul on pikamaadistantsil koerte ideaalne jätkusuutlik kiirus 13–14 kilomeetrit tunnis. "600 km distantsil on kelgu ees kaheksa koera. Mina jõudsin finišisse viimasena, minu ja võitja finišeerumise vahe on kolm ööpäeva."

Kõige hullem on Reinupi arvates magamatus. "Magada saab võistluste ajal üldiselt väga vähe. Edasiliikumine on nii kiire, et koerad oskavad jooksu pealt ka kakada. Ka sõitjad, kes võita tahavad, nemad võivad samuti kakada sõidu ajal kelgu pealt. Mina jõudsin viimasena ning tsiviliseeritud inimesena peatasin ma ikka kinni, võib olla sellepärast ma jäingi viimaseks," muheles Reinup.

Sel aastal oli võistlus erakordne, kuna Alta lähedal oli samal ajal sõjaväeõppus ning seetõttu pikenes distantsi esimene etapp 167 kilomeetri pikkuseks. "Minusugune otsustas selle kolmeks etapiks lõigata, võtad kaasa lihtsalt rohkem varustust ja kuivatatud heina koerte jaoks. Kuivatatud hein on koertele vajalik magamise jaoks. Et neil oleks, mille peal magada. Teisalt on see koertele väga selge kommunikatsioon ja kui heina kotist välja võtad, saavad koerad kohe aru, et nüüd me magame."

Reinup sõitis enda sõnul väga konservatiivselt, sest tal on hästi noored koerad. "Minu pikim etapp oli 65 kilomeetrit. Eelmisel aastal sõitsin esimest korda, siis ma finišisse ei jõudnud."