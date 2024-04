Sindi päeval avab linn siiani suletud hoonete uksed ja väravad

Sindi päeva korraldaja Kaire Ilus rääkis "Terevisioonis", et päeva korraldamise mõte on jagada Sindi linna põnevaid lugusid kõikidele huvilistele. Tema sõnul on linnas avatud 14 punkti, kus näeb ja kuuleb lugusid Sindi linna minevikust, olevikust ja tulevikust.

"Sindi päeva korraldamise mõte on kogukonnas olnud juba pikka aega üleval, sest Sindis on nii palju lugusid, mida jutustada nii ajaloost, tänapäevast kui ka tulevikust," ütles Sindi päeva korraldaja Kaire Ilus.

Esimest korda toimub Sindi päev, kogupere avastusretk, kus Sindi lugusid räägitakse ka kõikidele huvilistele. "Linnas on 14 erinevat punkti, avame väravaid ja uksi sinna, kus enne pole käidud ja näitame oma linna erinevaid tahke. Avame ka ajaloolise tehase väravad, mida väga harva juhtub. Tehase lugu räägitakse ajaloolise tehase hoovis," selgitas Ilus.

Ilusa sõnul on Sindi üks väike ja toimekas linn Pärnu külje all, mida hellitavalt kutsutakse ka väikeseks Narvaks, sest sarnaselt Narvale on ka Sindis hästi oluline roll vabrikul.

"Sindis tuli vabrik enne ja alles siis tekkis siia linn," ütles Ilus. "Sindi sünniloos on kärestikul hästi oluline roll. Johann Vöörmann, kes selle vabriku kunagi asutas, tuli kärestiku kaldale, istus jõe äärde maha ja leidis, et see on vabriku jaoks ideaalne asukoht."

Sindi päeval räägitakse jõe kaldal lugusid paisu lammutamisest ja kärestiku taastamisest.

Intervjuu ajal aerutas kärestikul kohalik tüdruk Liisi Miil. "Liis on meie tulevane olümpialootus, kes harjutab meie rahvusvahelistele nõuetele vastaval süstaslaalomi taristul."

Sindi päeval astub tasuta kontserdiga üles ansambel Tuberkuloited.