Tossukollektsionäär Metsakutsu: ägeda looga tosse võiks mul rohkem olla

Tossukollektsionäär Metsakutsu, kelle kogus on üle saja erilise tossupaari rääkis "Ringvaates" Volodõmõr Zelenski, Donald Trumpi ja Rishi Sunaki ketsifopaadest ning ütles, et tahaks oma kogusse rohkem tosse, millel on äge lugu.

"See on minu jaoks märk sellest, et inimesed näevad läbi lihtsakoelised propagandavõtted. Jääb mulje, et ta tegelikult ei ole moemees. Naljakas oli see, et ta pöördus vabandades Adidas Samba kogukonna poole," kommenteeris räppar Metsakutsu Briti peaministri Rishi Sunaki tossuskandaali, kui peaminister kandis ühel intervjuul noorte seas poppe Adidas Samba tosse, muutes need ketsifanaatikute arvates vähem lahedaks.

"Minu jaoks oli kõige kõvem ketsimoment poliitikute ketsimomentide rivis Ukraina president Volodõmõr Zelenski jalas olnud tossud, mis on ikka sellised, millest ainult väga-väga jõhker ketsifanatt ja nohik saab aru," ütles Metsakutsu, kelle ketsikollektsioonis on üle saja tossupaari. "Zelenski jalas oli väga limiteeritud New Balance`i toss, mis on disainitud koos ühe disaini butiigiga ja ma siiamaani ei ole aru saanud, kas ta ise teadis seda või ei teadnud. See on huvitav lugu. Need on nii limiteeritud, et neid ei saagi kuskilt kätte."

Kui Zelenski lugu oli Metsakutsu arvates kõige kõvem ketsilugu, siis Ameerika ekspresidendi Donald Trumpi kuldsete tossude lugu on poliitikute ketsilugudest kõige nõrgem. "See Sunaki Samba tossu fopaa pole isegi võrreldav Donaldi looga. Seal oli sama probleem, et Trump, kes pole üldse tossudega seotud, see ei mõju loomulikult, ta tahab justkui mingit sihtrühma kõnetada või kellelegi meeldida ja siis teeb mingi imeliku lükke selle eesmärgi saavutamiseks."

Metsakutsu käest küsitakse päris tihti, et kust mingeid tosse saada või kuidas neid hooldada.

3000 eurot maksis Metsakutsu väga limiteeritud tossude eest, mille disainis koostöös Air Jordaniga Versace disainer Virgil Abloh, kes tänaseks on kahjuks meie hulgast lahkunud. "See on väga hästi õnnestunud disain, need on minu lemmiktossud kogu mu kollektsioonist," ütles ketsikollektsionäär. "Ma ikka ostan tosse, et neid kanda. Tosse saab ka vahetada. Ma hoian neid nii korralikult, et neid polegi võimalik ribadeks kanda."

Metsakutsu sõnul ei ole tal aga ühtegi paari Adidas Sambasid. "See on praegu kõige populaarsem toss. Ma arvan, et see juhtus pärast pandeemiat, kui Tiktokis erinevad suunamudijad hakkasid Sambat kandma, ja see tekitas laine ning Samba trendi."

"Kõige teravam kraam kahjuks Eestisse veel ei jõua, aga eile avati Eesti suurim ketsipood, loodame, et see tõmbab asja käima," sõnas Metsakutsu. "Tahaksin, et tosse, millel on äge lugu, oleks mul rohkem ja tavalist tossu vähem."