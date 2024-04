Pearu Paulus: vahepeal oli meil bändis seisak

Aprillis 2 Quick Start`i sünnipäeva tähistanud muusik Pearu Paulus rääkis "Ringvaates", et juba noore poisina unistas ta lauljaks saamisest ning tegi kõik, mida suutis ja oskas oma unistuse elluviimiseks. Tema sõnul oli neil bändis vahepeal seisak, sest nad ei teadnud, kuhu ennast muusikaskenes positsioneerida.

2 Quick Start tähistas aprillikuus 30. sünnipäeva ning sel puhul otsis "Ringvaade" arhiivist välja Pearu Pauluse noorpõlvefotod ja -videod.

Esimesed fotod Pearu Paulusest on ERR arhiivis 1985. aastast, mil noor laulja osales ETV saates "Kaks takti ette".

"Mul oli ikkagi konkreetne unistus saada lauljaks," meenutas muusik Pearu Paulus. "Noorena laval lauldes tuli vanematele naistele pisar silmanurka ja nägin, et ma ei peagi selleks midagi erilist tegema."

Paulus soovitas kõikidel inimestel julgelt unistada, sest need kipuvadki täituma.

1994. aastal laulis Paulus koos Hedvig Hansoniga duetti lauluga "Kallim kullast".

"Tahtsime pääseda Eurovisioonile," meenutas Paulus, kes on solistina kuus korda püüdnud Eurovisioonile jõuda, kuid kahjuks tulemusteta. Unistus täitus lõpuks sõpradega koos kirjutatud lauluga "Once in a Lifetime", kui Paulus oli suurel eurolaval Eda-Ines Etti taustalauljaks.

"Vahepeal oli meil bändis seisak ja nõutus, et mida siis teha ja kuhupoole minna ning kuidas ennast selles muusikaskenes positsioneerida," kommenteeris Paulus, miks pikki aastaid bändilt ühtegi lugu ei ilmunud.