Lasteekraanis ilmus Polina Tšerkassova audioraamat "Suurte jõgede muinaslood"

"Suurte jõgede muinaslood" on etnograafiliste rahvalugude ja Tšerkassova autoriloomingu kogum, mis keskendub jõgedele erinevate rahvaste folklooris. Kuigi pealkiri viitab justkui suuruselt kõige pikematele jõgedele, on heliraamatus kõrvuti nii Amazonase ja Jangtse lood kui ka Pühajõe müstiline muinaslugu.

"Ma tahtsin, et kuulajal tekiks tunne, et pole olemas suuri ja väikeseid lugusid, rahvaid, keeli ja kultuure, vaid nad on kõik sama suured, erilised ja olulised," on Polina Tšerkassova uut teost kirjeldanud.

Autori sõnul inspireeris teda mõte, et iga jõgi algab väikesest allikast ja kasvab nagu inimenegi aina suuremaks – selleks hetkeks, kui ta merre jõuab, on ta juba nii palju läbinud ning tal on palju kogemusi ja lugusid, mida teistele pajatada.

Heliraamat ilmus 2021. aasta detsembris, kohe pärast kaheaastast pandeemiaga seotud karantiini. Siis, kui kõik olid kodudes kinni, töötles autor enam kui 150 jõgedega seotud rahvajuttu ja legendi. Neist valis ta välja kümme, milles jõgedel on erinevad rollid. Nii katavad audioraamatu peatükid peaaegu kogu olemasolevat jõgede sümbolismi paletti mütoloogias, maagilisest eluvee allikast lainetava ja inimese poolt kontrollimatu jõuni.

Igale muinasjutule on Tšerkassova kirjutanud autorimuusika, mis on inspireeritud selle konkreetse rahva pärimusest. Kogu muusika mängis ta stuudios ise sisse – näiteks kõlavad audioraamatud Slovakkia hiiglaslik flööt fujara, Iraani hammerkannel santuur, Aafrika kuukalimba ja savitrumm cajudoo, paaniflööt, Eesti kannel, Leedu klarneti sugulane birbyne, keskaegne rataslüüra, toruksülofon, Hiina puhkpill hulusi ja teised. Lisaks saab kuulda, kuidas kõlab autori enda ehitatud kaheoktaviline plastiktorudest ehitatud pill tubulum.

Audioraamat "Suurte jõgede muinaslood" sobib ka kõige väiksematele lastele, aga on soovitatav koolilastele ja täiskasvanutele. Tegemist on juba neljanda Polina Tšerkassova audioraamatuga, mis Lasteekraanis ilmub.

Polina Tšerkassova audioraamatut "Suurte jõgede muinaslood" saab kuulata SIIN.