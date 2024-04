Fotograaf Jarek Jõepera: vaimustavaid makrofotosid võib teha igaüks

"Makrofotograafia on see, kui midagi hästi lähedalt pildistada," selgitas fotograaf Jarek Jõepera. "Iga loodusfotograafi piltide hulka satub makrofotosid. Aga nagu meie kõige tituleeritum makrofotograaf Urmas Tartes on öelnud, et kui sa lähedki otsima makrofoto motiivi, siis sa ülejäänud asju ei märka, sa skaneeridki maapinda ja puutüvesid ning su pilk on hoopis teistsugune."

Jõepera kommenteeris rahvusvahelise makrofotode konkursi parimaid töid (fotosid saab vaadata SIIT) .

Makrofoto Autor/allikas: ERR

Csaba Daroczi foto põhjal tõi Jõepra välja, et üks foto jutustab väga palju erinevaid lugusid.

"Ilmselgelt ei ole see minu arvates makrofoto, see on nii laialt pildistatud. Me näeme siin seent. Kui me tänapäeva peale mõtleme, siis võib see kujutada ju ka tuumaseent, mis mõnes mõttes hävitaks kogu looduse. Hästi tugev vormiline või kuju sümbol on siin. Lainurgaga kaamera on pandud suure, seest kõdunenud kännu põhja ja nagu autor kirjutas, et kui ta seda pildistas, siis ühel hetkel tekkis tal soov, et tahaks pildile ikkagi ka mingit tegevust ja ta pani kännu kõrvale, mis kaadrist on väljas, seemnetega päevalille, kus käisid linnud ja loomad seemneid söömas ja nii selline võte tuligi. Kännu auk oli umbes meetrise läbimõõduga, see on pigem tavaline loodusfoto."

Makrofoto Autor/allikas: ERR

"Siin on näha, kuidas sipelgapesa valvurid-sõdalased pesa kaitsevad. Pildistatud vastu valgust. Tänu sellele on kõik need ägedad sipelgamürgipritsmed õhus välja tulnud. See on foto, mida saab mobiiliga ka teha, selle jaoks ei ole ulmelist eritehnikat vaja, aga kindlasti peab olema hästi palju valgust. Üliäge pilt, sa eristad iga sipelgat ja tema varju sellel pildil," kommenteeris Jõepera.

Makrofoto Autor/allikas: ERR

Jõepera sõnul oli selle pildi tegemine tõeline tuumateadus. "Pildi peal on rannarohi, mis on taim. Päriselus on selle laiuseks 0,03 millimeetrit. See on pildistatud mikroskoobiga. Põhimõtteliselt sa näed, mismoodi taim seest välja näeb. Sellised pildid võiksid olla kooliõpikutes," ütles Jõepera. "Loodus on minu suur kirg, aga ma vaatan rohkem ikka maastikke, rabasid ja metsi. Aga võtke telefonid, minge käpuli maha ja proovige makrofotosid teha. Minge lähedale ja vaadake ainult tikutopsi suurust tükki."