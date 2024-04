Koolikiusu ohvrile avaldas toetust ligi 100 tuntud nägu

Ema selgitas, et tütar vahetas õppeaasta alguses kooli. "Nagu ikka, kui klassis on uus õpilane, siis kaasneb sellega ka kõrgendatud tähelepanu ja ka negatiivne tähelepanu. Eelmisel nädalal Arabella helistas ja teatas, et temast leiti vana video. Pärast selgust, kompromiteerivat materjali lausa otsiti, uuriti vanadelt klassikaaslastelt," selgitas Maran.

"Leiti video, kus kuue-aastane Arabella luges luuletust ja hakati seda jagama ning teda sellel teemal mõnitama. Üks noormees võttis ka eraldi ette, solvas ja lõi teda. Arabella helistas kohe peale kooli ja uuris, mida ta sellega ette peaks võtma," rääkis ema ning lisas, et Arabella pakkus välja võtta ühendust Kiusamisvaba Kooli programmiga.

Lisaks KiVa-le võeti ühendust ka kooliga ja teatati toimunust. "Olime loomulikult ka ise Araballele toeks ja mõtlesime, mida võiks veel teha," selgitas ema "Ringvaate" stuudios.

Lapsevanemana oli ema esimene reaktsioon viha. "Mõtled, et mis ma nüüd teen ja tahaks minna ja raputada, aga siis tuleb see emotsioon kõrvale jätta ja hakata mõtlema, mida ma päriselt teha saan. Ma ei saa nende noortega ega nende vanemate kodutööga tegeleda. Suurim asi, mida teha saan, on olla oma lapsele toeks," rääkis ta.

"Ühel hommikul mõtlesin, et ma tahan, et ta oleks nii toetatud, et kui ta läheb kooli kitsast keskkonnast, kus teda kiusatakse, ja kodu väikesest keskkonnast suurde maailma, siis teda ootavad ees head inimesed, kes ei ole kiusamise poolt. Kes on toetavad, armastavad, hoolivad," sõnas Maran.

Seejärel leidis ema, et tal on sõbralistis toredaid, ägedaid, andekaid ja edukaid inimesi, kelle poole Maran pöörduda otsustas. "Uurisin neilt, kas nad võiksid saata mu tütrele toetavaid lauseid ja öelda, et nad ei toeta kiusamist," rääkis Maran, kelle elukaaslane on muusik Mihkel Mälgand, kes oma veel suurema kontaktide hulgaga ohjad üle võttis.

Lõpuks kogusid lapsevanemad kokku 100 toetusklippi, mis pandi kokku üheks videoks, mida Arabellale näidati. Tütar nõustus seda videot jagame ja ühe päevaga jagati üle kuue minuti pikka videot tuhandeid kordi.

Elu, mida video ühismeedias elama hakkas, oli Marani jaoks üllatav. "Vaatasin, et üle veerand miljoni vaatamise on kogunenud ja ei oleks seda mitte kuidagi osanud oodata. See kirjade laviin, mis on tulnud eile õhtust saadik vanematelt, kes on sama kogenud, videot ka oma lastele näidanud ning minuga oma lugu jaganud, on pannud emotsioonid möllama ka endal," rääkis ema.

"Arabella on muidu päris tugev tüüp, aga kui video peale hakkas, siis läksid kraanid valla. Ta oli uskumatust täis ja lahin jätkus video lõpuni," selgitas ema.

Koolile ei ole emal midagi ette heita. "Nad andsid täna ka ülevaate, mis neil on toimunud ja mis seal tehtud on. Ma usaldan neid täielikult. /.../ Enne siia tulekut rääkisin just Arabellaga ja ta ütles, et täna oli väga veider koolipäev – järsku tulid kõik temalt küsima, kuidas tal läheb. Need, kes teda kiusasid tulid vabandust paluma ja kõik olid niivõrd sõbralikud, et ta oli täiesti üllatunud," rääkis ema, kellel oli hea meel, et olukord sai lahenduse ilma negatiivsust võimendamata.