Sotsiaalmeedias lööb laineid krõmpsuv kartulisalat

"See on populaarseks muutunud sellepärast, et valmib hästi lihtsatest koostisosadest, seda on hästi lihtne kodus järgi teha ja see on tõesti maitsev," ütles toidublogija Kristi Rebane.

Kartul läheb krõbedaks, sest ta on hästi lapikuks vajutatud, nii et õhukest kartulikihti on palju. "Kui keegi on kunagi mõnes pubis tellinud krõbedaid kartulikoori, siis need on ka alati krõbedamad kui paks kartul. Seda tehaksegi nii, et koorega kartulid keedetakse päris pehmeks, vajutatakse klaasipõhjaga lapikuks, pannakse peale oliiviõli, soola ja pipart ja siis küpsetatakse 180–200- kraadises ahjus krõbedaks. Et kartul üldse krõbedaks läheks, on vaja kuuma ja õli."

Toidublogija Kristi Rebane Autor/allikas: ERR

Stuudiosse kaasa võetud kartulid tegi Rebane kuumaõhufritüüris, kus kartulid valmivad kiiremini kui tavalises ahjus.

Ahjust välja võetud kartulid soovitas Rebane natuke väiksemateks tükkideks lõigata. "Salatisse lisasin veel peterselli, tilli, rohelist ja punast sibulat ning kurki. Tegin kaks kastet, kumb rohkem maitseb. Ühe tegin maitsestamata jogurti ja teise hapukoorega, kuhu lisasin natuke majoneesi, sidrunimahla, sinepit, soola ja pipart. Mulle meeldis rohkem jogurtiga tehtud kaste."

Rebane soovitas grillpeol kartuli ja ülejäänud koostisosad panna eraldi kaussi, et vahetult enne söömist need kokku segada. "Seistes kartul ikka natuke oma krõbedust kaotab."