Galerii: Koolitants 2024 alustas piirkondlike tantsupäevadega

Kahel kontserdil astusid lisaks Koolitantsu piirkondlikele tantsupäevadele valitud tantsudele üles ka ETA Kompanii uuslavastusega "Ühesjoondumine" ja Koolitantsu Kompanii 14. lend katkenditega lavastusest "Kui ma veel noor ja jumal olin".

Koolitantsul on selleks aastaks juba toimunud maakondlikud tantsupäevad, kus osalenud tantsudest valisid tantsupäevade žürii liikmed umbes pooled tantsud. Kokku toimub kolm piirkondlikku tantsupäeva koos kuue kontserdiga.

Festivali Koolitants 2024 kunstilised juhid on flamenkotantsija ja koreograaf Ingrid Mugu ning rahva- ja pärimustantsuõpetaja ja koreograaf Kristiina Siig, kes valivad lõppkontsertidel osalevad tantsud välja peale kõikide piirkondlike tantsupäevade toimumist.

Kunstiline juht Kristiina Siig mõtiskles, mis juhtuks siis, kui viia ka tantsu improvisatsioon uuele tasemele. "Osalenud tantsijate ja tantsude kõrge tase viis mõtted improvisatsioonimängude rajale: üleni valmis koreografeeritud numbrite kõrval võiks ehk katsetada ka struktureeritud ja eesmärgistatud improvisatsiooniga," jagas Siig.

Ingrid Mugu nentis, et Pärnus toimunud piirkondliku tantsupäeva kontsertidel oli näha laval lahti rullumas väga huvitavaid ja erilisi lugusid. "Julgustan loojaid aga mõtlema sellele, et kas lisaks pealkirjale, kostüümile ja muusikavalikule ka liikumine soovitud lugu jutustab ning kas ta on eriomane just sellele ideele," jagas Mugu.

Iga piirkondliku tantsupäeva kontserdi lõpul kuulutavad oma eripreemia välja Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. Noorte poolt tunnustatud tantsud esinevad samuti lõppkontsertidel.

ENTÜ noortežürii eripreemiad 6. aprillil pälvisid:

Meeleolukalt kaasahaarav! – Black and Brownie tantsukool tantsuga "Seitsesada seitsekümmend seitse sinist sipsikut sibasid sööklasse sooja saia sööma", autor Alexandra Lisete Kiir

Sügvamõtteline tants ja ühtne grupitunnetus – Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium tantsuga "Tsükkel", autorid Carina Kohv, Emilie Koppel ja Kärt Mia Kingla

Koolitants 2024 pidulikud lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia.