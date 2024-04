Kutsikakooli juht: koera võtmise peab kogu perega põhjalikult läbi mõtlema

Kutsikakooli juht Piret Kannike rääkis "Terevisioonis", et väga sageli ei mõtle inimesed põhjalikult läbi, miks nad koera tahavad võtta ning tihtilugu valitakse koer vaid välimuse järgi. Kannikese kogemuse põhjal on kõige rohkem hädas inimesed, kes võtavad endale jahikoeri.

"Eestis on kolm Pürenee lambakoera, kes on kõik minu juures ja ka Baltikumis seda tõugu rohkem ei ole, ta on suhteliselt haruldane," ütles kutsikakooli juht ning seitsmekuuse Pürenee lambakoer Haini omanik Piret Kannike.

Tihtilugu valitakse koer välimuse järgi, et oleks hästi nunnu ja armas, aga sageli on nende nunnude koertega palju tegemist ja sellepärast nad ongi nii haruldased, et kõik inimesed ei saa nendega hakkama.

Kannikese sõnul tehakse suurim viga sellega, et ei mõelda väga põhjalikult läbi, miks ma koera ikkagi tahan, mis minu eesmärk on. "Kas ma tahan endale pereliiget, sõpra, tahan temaga sporti teha või aretama hakata ja näitustel käia," ütles Kannike.

Hoolikalt peab läbi mõtlema, missugune elustiil perel on, kas on üldse aega koera jaoks. "Kui tihti käid sa reisil, kas sul on lapsed," selgitas Kannike. "Koerad on karjaloomad, nad ei taha elada üksinda, nad vajavad seltskonda. Ja see plaan on 15 aastaks."

"Minu kogemuse põhjal on kõige rohkem hädas need inimesed, kes võtavad endale jahikoeri, tavainimene jääb selle tõuga hätta, sest talle ei piisa tunniajasest jalutamisest päevas."

Kannikese sõnul ei ole vaja kutsikale kohe hakata õpetama käsklusi "istu, "lama" või "seisa", mida inimesed tihti teevad. "Kõige tähtsamad on kutsikale sõprus, lähedus ja turvalisus. Esimesed kaks nädalat las koer kohaneb sinuga, saab sinuga lähedaseks. Kõige olulisem on hakata koos mängima, koer peab õppima inimesega koos mängima. Proovi leida kutsikakool, mille kohta saad soovitusi," ütles Kannike.

"Pane ära need asjad, mida sa ei taha, et kutsikas üles leiaks ja piiritle koera jaoks ära koht, kus ta võib olla, koer ei pea olema igal pool," õpetas Kannike. "Korterikoer ei ela halvemat elu kui aiaga koer, mõnikord tegeletakse korterikoeraga palju rohkem, sa pead temaga õue minema, aiakoerale teed lihtsalt ukse lahti."