Ornitoloog: lindude vaatlemine hoiab vaimse tervise korras

Hobiornitoloog Sven Hõbemägi rääkis "Terevisioonis", et tänavuse varajase kevade tõttu on väga paljud mujal talvituvad linnuliigid oma kodukanti juba tagasi jõudnud. Ornitoloog soovitas minna metsa ja parki linde vaatlema ning linnulaulu kuulama, sest see hoiab vaimse tervise korras.

"Tänavune kevad on suhteliselt varajane. Siisikeste sajapealisi parvi liigub praegu väga palju. Ma olen kahe hommikuga rõngastanud 50–60 siisikest," ütles hobiornitoloog Sven Hõbemägi, kes tegeleb lindude rõngastamisega teaduse jaoks. "Aga liike on muidugi veel, näiteks musträstad, väga paljud suvitajad on juba jõudnud oma kodukanti tagasi, otsivad kodu ja loovad peret, osadel on juba munadki pesades."

Hõbemäe sõnul nägi ta juba kuu aega tagasi punarinda, rästad ja kuldnokad on tagasi ning isegi suitsupääsukesi on juba nähtud.

"Minu vaieldamatu lemmik on jäälind, kes meil tihti ka talvitub," lisas Hõbemägi, kes on üle 20 aasta lindude rõngastamisega tegelenud. "Minu keskmine aastane panus Eesti teadusesse on üle 2000 linnu rõngastamise."

Hõbemägi soovitas linnuhuvilistel minna sellistesse kohtadesse, kus on palju puid ja põõsaid, näiteks parkidesse ja rohealadele, kus praegu käib päris suur linnupidu. "Lindude laulukoor algab juba enne kuut pihta ja musträstas näiteks laulab praktiliselt ööpäev läbi. Minge õue ja minge metsa, see hoiab ka vaimse tervise korras."