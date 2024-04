Polaarteadlane Priit Tisler: Antarktikas on karmid reeglid

Polaarteadlane Priit Tisler rääkis "Ringvaates", mis tõmbab teda aina Antarktikasse tagasi ning mis on seal viimaste aastakümnetega muutunud. Tema sõnul on tänapäeval Antarktikas väga karmid reeglid.

Kuu aega tagasi tuli kümnendat korda Antarktika teadusmissioonilt tagasi polaarteadlane ja polaarjaama juht Priit Tisler. "Kirg sunnib sinna tagasi minema," ütles Tisler.

"Fantastiliselt tore fotonäitus, seal on palju asju, mis on tänapäeval totaalselt erinevad," kommenteeris Tisler Paksus Margareetas avatud fotograaf Andres Söödi fotonäitust Antarktikast. "Mõned asjad on praegu ka täpselt samasugused. Pingviine on rannikualal päris palju, sisemaal mitte. Tänapäeval on reeglid üsna karmid, näiteks ei tohi pingviinile lähemale minna rohkem, kui viis meetrit. Suured keiserpingviinid inimest eriti ei karda."

Tisleri sõnul on Antarktika ainuke koht, kus inimmõju on praktiliselt olematu, aga seal käib ikkagi väga palju turiste. "Sinna minek ja sealt tulek on üsna pikk protsess."

Koerarakendeid võis seal näha rohkem kui 20 aastat tagasi. "Riigid, kes on liitunud Antarktika lepinguga, järgivad kõiki neid reegleid, mida seal tohib teha ja mida mitte, teised riigid neid reegleid järgima ei pea," kommenteeris Tisler olukorda, miks mitmesuguseid tegevusi, näiteks koerarakendeid Antarktikas enam ei näe.

"Kümme hooaega olen seal veetnud ja tõmmanud seal üles ka sinimustvalge lipu, mille üle olen väga uhke."

Tisler tegutseb Antarktikas polaarjaama juhina. "Kui juht olla, peab lahendama vajadusel ka meeskonna konflikte. Enne minekut tehakse psühholoogilised ja ka meditsiinilised testid. Kõik inimesed sinna tööle ei sobi," ütles Tisler.

Antarktikas on kõik hästi rahvusvaheline, ka kogu logistika. "Alaliselt ei ela seal kedagi, aga Ameerika polaarjaamas on tööl ligi 1500 inimest. Minu juhitavas jaamas on kõige rohkem inimesi olnud 12 ja kõige vähem viis inimest."

Fotonäitust "Noor Andres Sööt dokumentalistina Antarktikas" saab vaadata Paksu Margareeta muuseumis.