Reimo Sildvee: olen purjetaja sõprade ja tuttavate armust

"Liitusin seiklussarjaga "Veetee" siis, kui meeskond ootas Dirhami sadamas tormi vaibumist, ilm oli tohutult halb. Sõitsin kaasa Naissaarele, kus olime öö ja järgmisel päeval tulime tagasi," meenutas "Terevisiooni" saatejuht-vastutav toimetaja Reimo Sildvee. "Läksime purjekaga "Merilane", mille kapten on tuntud fotograaf Raigo Pajula. Sel hetkel, kui mina purjekal olin, oli kapteniks purjetaja Jaanus Tamme. Väga lahe seltskond oli."

Sildvee meenutas, et tema purjetamiskarjäär oleks väga hõlpsalt võinud ka olemata olla, sest aastaid vaevles ta merehaiguse käes, mis algas Floridas.

"Käisin kunagi sõbraga Ameerika Ühendriikides Floridas, kus läksime väikese kalapaadiga ookeanile kala püüdma. Kohale jõudes oli laine nii suur, et käis peaaegu üle pea ja kõik olid maru rahulikud, välja arvatud mina. Kui teised tahtsid kala püüda, siis mina kalu toita," meenutas Sildvee.

Pärast seda oli tal kogu aeg tunne, et kui ta läheb ka kõige rahulikuma mereilmaga suure laevaga Soome, siis hakkab ta kohe oksendama või lendab kogu maailm uppi, sest merehaigus tuleb peale.

"See tohutult segas mind. Ühel päeval vaatasin, et korraldatakse purjesõite "Minu esimene purjetamine", võtsin julguse kokku ja otsustasin, et ükskõik mis minuga seal juhtub, hakkan oksendama või satun häbisse, siis tean, et mulle meri ei sobi. Läksin kohale, aga midagi ei juhtunud, hoopis meeldima hakkas. Sellest alates olen ma sõprade ja tuttavate armust purjetaja, sest mul endal ei ole ühtegi alust. Ma olen oma purjetamiskarjääri alguses."