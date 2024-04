Tallinna loomaaias sündinud Eesti esimene binturongipoeg kosub jõudsalt

Binturong, keda paljudes keeltes ka karukassiks kutsutakse, jätab oma kehaehituse ja liikumisviisiga mulje, nagu olekski tegu nende kahe looma ristandiga, kuid nii see tegelikult ei ole. Tallinna loomaaia vanem ulukihooldaja Tiiu Ramst sõnas, et oma olemuselt meenutavad binturongid koerakutsikaid.

"Nad on meil väga erineva iseloomuga. Poiss on arg ja temaga võib-olla väga lähedast suhet ei saa, kuigi kui ta tahab, siis ta tuleb juurde ja palub pai ning sügamist. Tüdruk on väga julge ja tuleb alati kõiki uurima – nuusutab, krabab, tahab mängida ja mänguliselt kakelda. Täitsa nagu noored lapsed, kes tahavad tähelepanu ja mängimist ning muutuvad nii väga kalliks ka," kirjeldas ta.

Veebruarikuu lõpus nägi Tallinna loomaaias ilma valgust Eesti esimene binturongipoeg. Kaheaastane isane binturong Kawan ja peatselt kolmeseks saav Pichaï kohtusid Kagu-Aasia vihmametsa ekspositsioonis 2023. aasta kevadel. Tänavu talvel andis loomade käitumine lootust, et oodata võib perelisa. Veebruaris Pichaïle tehtud ultraheliuuring kinnitas lootust.

Ramst meenutas, et võttis uudise vastu suure rõõmuga. "See on ikka suur sündmus," märkis ta ning lisas, et samal ajal tundis ta ka kerget hirmu, sest kunagi ei tea, mis juhtuda võib. "Tore, et meie noored sellega hakkama said, kudrutamine käis ikka tükk aega. Poiss oli meil veel väga noor ja polnud kindel, kas ta on üldse võimeline. Kui oli näha, et tüdruk muutub suuremaks ja suuremaks, ajas ikka elevile."

28. veebruaril hakkaski Pichaï poegima. Esimene poeg sündis kahjuks surnult. Veterinaar Aleksandr Semjonov selgitas, et arvatavasti olid Pichaï, noore esmapoegija sünnitusteed liiga kitsad. "Kui ta sünnitusteedest välja tuli, siis me tükk aega vaatasime, kas ta hingab, aga tuli välja, et ta ei hinganud," nentis ta.

Tund peale esimese poja sündi nägi ilmavalgust teine poeg, kelle eest ema kohe hoolitsema asus – lakkus ta puhtaks ja hoidis teda enda juures. Semjonov märkis, et kuna binturonge pole ka teistes Euroopa loomaaedades väga palju, oli Eestis elusalt sündinud poja ilmaletulek rahvusvaheliselt oluline sündmus.

"Osooni" salvestuse ajal tehti binturongipojale ka esimene tervisekontroll. Semjonov märkis, et tegemist on tubli binturongitüdrukuga. "Väga aktiivne terve laps," kiitis ta ning lisas, et loomalaps oskab korralikult haarata, tema silmad ja kõrvad on terved, kõht on pehme ning hambad hakkavad vaikselt tulema.

Peagi saab ka isasloom Kawan värske ilmakodaniku ja Pichaïga kohtuda. "Kui kõik läheb plaanipäraselt, on nad kolmekesi varsti ekspositsioonis," avaldas Semjonov lootust.