Uue muusika reede: Dua Lipa, Sia, Eik & Boipepperoni, Maria Faust

Skuuba – "Kuidas sul on läind?"

Eesti uue põlvkonna hip-hop artist Skuuba avaldas EP "Pärast äikest", mis võtab kokku viimase kuue kuu loomingu. "Ilus nurgakivi, mille najalt on ainult hea edasi liikuda," sõnas Skuuba, kes plaanib järgmise aasta esimeses pooles avaldada debüütalbumi.

Eik ja Boipepperoni – "armastatud"

Uus lugu on Eiki selle aasta teine singel ja neljas(!) singel, millel Boipepperoni sel aastal kaasa teeb. Oma panuse annavad ka Maris Pihlap ja Mattias Tirmaste. Eiki sõnul andis "armastatud" talle võimaluse välja elada sisemise põlemise. "Boipepperoniga uuesti stuudiosse minemine oli täielik sõõm värsket õhku. Sain võtta aja maha ja mõnusalt vihase träna peale käratada: kõik on lappes!"

Mariin k. – "in your mind"

Neljapäeval ilmus ametlikult ja ka füüsiliselt kujul trip-hop'i legendi Tricky ansamblis kitarristina tegutseva Mariin k. ehk Mariin Kallikormi debüüt EP "in your mind". Lühialbumi andis seitsmetollisena välja IT-firma ADM, mis korraldab igal aastal konkursi, kuhu muusikud saavad saata enda lühialbumite demosid ja mille võitja saab EP anda füüsilisel kujul välja ADM-i kulul.

Rain & Ingra – "Seek and You Shall Find"

Kahe kuu eest debüteerinud duo on tagasi teise singliga. Muusikute Rain Parve ja Ingrid Rabi sõnul on loos tunda ja kuulda ka vesternlikku meeleolu. "Põimisime salvestamisel kokku palju erinevaid kõlavärve, mis andsid meile mõnusalt mahlase lõpptulemuse," ütles Parve. Loo sõnade autor Rabi sõnas, et lugu on sügavamõttelise tekstiga, mille iva seisneb selles, et otsides võib tõesti ka leida.

ANT – "Tähealleel"

Detsembris superstaarisaate võitnud Ant Nurhan avaldas oma teise singli, mille autoriteks on laulja ise, Leo Jupiter ja Hjalmar. Algselt valmis lugu ingliskeelsena ning eestikeelsed sõnad lõi Lauri Räpp. "Eestikeelse teksti sõnum on see, vahel tuleb riskida ja panna mängu maksimum – olgu eesmärgiks mistahes," selgitas Räpp.

Maria Faust Jazz Catastrophe – "Moth to Flame"

Mai alguses ilmub Maria Fausti projekti Jazz Catastrophe järjekorras kolmas album "Moth". Nagu nimigi ütleb, on album inspireeritud ööliblikatest, ning muusikute endi sõnul pühendatud kõigile õnnetutele armastajatele. Albumi annab välja Bush Flash Records.

Ehale – "Rohelise põõsa vilus"

Mullu Viljandi folgil esimese kontserdi andnud ja tänaseks juba ka lühialbumi "Üheks" avaldanud ansambel Ehale avaldas uue singli "Rohelise põõsa vilus". "Oleme seda lugu mitmeid kordi oma kontsertidel esitanud ning sageli on meie kuulajad küsinud, millal me ükskord oma versiooni ära salvestame. Nüüd on see aeg lõpuks käes," rääkis bändi kitarrist Mathias Lantin.

HUNT – "Split" EP

Mitte päris uus muusika, aga mõnede jaoks ehk siiski – Hannaliisa Uusmaa ansambli HUNT 2020. aastal kassetil avaldatud EP on nüüd kuulatav ka voogedastusplatvormidel.

Dua Lipa – "Illusion"

Mai alguses ilmuvalt Dua Lipa kolmandalt albumilt "Radical Optimism" jõudis kuulajate ette veel üks singel, mille autorid on Kevin "Tame Impala" Parker, hüperpopi produtsent Danny L Harle, Tobias Jesso Jr ja Caroline Ailin. Produtsendid on Harle ja Parker. Pressiteates kinnitas Lipa, et see oli esimene lugu, mille ta selle tiimiga koos tegi.

Future & Metro Boomin' – "We Still Don't Trust You (feat. The Weeknd)"

Eelmsest Future'i ja Metro Boomini koostööplaadist on möödas vähem kui kuu, aga nüüd juba uus topeltplaat (!), kus löövad teiste seas kaasa A$AP Rocky, Lil Baby, J. Cole ja lausa kolmes loos The Weeknd. Seda, millised lood täpselt Billboardi tabelis nende enda eelmise albumi hitte üle hakkavad trumpama, näitab aeg.

Nick Cave – "Song For Amy"

Sel nädalal ka Eesti kinodesse jõudnud Amy Winehouse'i biopic'i originaalmuusika on teinud Nick Cave & Warren Ellis ning terve albumitäis värsket Cave'i on nüüd ka kuulajate ette jõudnud. Fookuslugu on aga kibemagus ballaad "Song For Amy".

Sia – "I Forgive You"

Arvestades seda, kui palju jutt oli veel mõni aasta tagasi Siast, on isegi üllatav, et tema mais ilmuvast uuest plaadist pole suuremat kära tehtud. Värske singeli kaasautor on Greg Kurstin, kes ka varem Siaga koostööd teinud.