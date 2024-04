Lenna Kuurmaa: hea haridus tähendab endaga hakkamasaamist

Tänavu kutsuti taas ellu aasta kooli konkurss, mille eesmärk on tutvustada ja väärtustada Eesti koole. Züriiliikme Lenna Kuurmaa sõnul tähendab hea haridus ajal, mil tehisintellekt on faktidega inimesest osavam, endaga, enda tunnetega ja loodusega hakkamasaamist.

Laulja oleks arvatavasti ka oma kooli aasta kooliks esitanud. "Sel hetkel, kui ma seal õppisin, siis leidsin, et see on äge ja parim. Võib-olla täna täiskasvanuna suuremat pilti vaadates, hinnates teisi kriteeriumeid, siis enam ma nii kindel ei ole. Aga igal juhul tulen mina koolist, millel oli suund, mis ta eriliseks tegi," selgitas Kuurmaa "Terevisioonile".

Kõigepealt kandis kool nime Tallinna 54. keskkool ja oli tugeva spordikallakuga. "Edasi oli see Tallinna Saksa gümnaasium, nii et oli saksa keele kallak. Kui mõelda, mis teeb ühe kooli huvitavaks, eriliseks või omanäoliseks, siis võib selleks vabalt olla mingi tugev kallak," arvas laulja.

"Selleks, et õpilane oleks motiveeritud, peab eelkõige olema ka õpetaja samamoodi klassi ees motiveeritud," lisas Kuurmaa.

Setomaal, kus Kuurmaa pesitseb, on tema hinnangul väga head koolid. "Ei ole võimalik, et haridussektor jääks maailmas toimuvatest muudatustest puutumata. Setomaa on juba usinasti juba viimased poolteist aastat siinse haridusreformiga tegelenud. Olemegi jõudnud sinna punkti, et meil oli kolm väikest kooli ja sellest sügisest on meil üks ühine Setomaa kool," rääkis Kuurmaa.

Kuurmaa tõdes, et väikestes kohtades on tõesti vahenditega, millega väikeseid koole lahti hoida, olukord keeruline. "Samas tuleb olla leidlik ja minna sellega kaasa. Meil on siin Setomaal pigem hästi," leidis Kuurmaa.

Hea haridusena hindab Kuurmaa hakkamasaamist emotsionaalse intelligentsuse ja elusituatsioonidega. "Tänapäeval on see AI meist faktidega nii palju kiirem, et selles mõttes on täna veel olulisem see, kuidas saada hakkama looduses ja igapäevaste tegelikult lihtsate asjadega. Ma arvan, et väga hea oleks, kui inimene, kes kooli lõpetab, on võimeline ise ennast juhtima ja ise endaga hakkama saama," selgitas ta.

Setomaal Kuurmaa sõnul lapsi nutiseadmetest eemal hoida lihtsam ei ole. "Eks lapsed on ikka igal pool samasugused. Ikka on teatav kiusatus alati peidus. Saab kiiresti ägedaid tundeid tunda," rääkis Kuurmaa ning lisas, et vastukaaluks alustas Setomaa kooli kogukonnaklass, kus kasutatakse palju ära vaba õhku, mida maapiirkonnal pakkuda on.