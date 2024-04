Viljapuud tasub maha istutada juba aprillis

Säga sõnul oleks hea viljapuud ja marjapõõsad enne pungade puhkemist istutada. "Isegi märtsi lõpus võib, kui on juba head ilmad. Konteineristikuid võib istutada kogu kasvuperioodi jooksul, aga mina tahaksin näidata just paljasjuurse-istiku istutamist, mida ostes on oluline, et puu juured ei jääks mitte kunagi lihtsalt õhu kätte," toonitas Säga ning hoiatas juurte kuivamise eest.

Aprillis on õunapuud istutada head, sest muld on niiske ja juurdumine toimub paremini. "Kui isegi konteineristikuid hiljem istutada, siis tekib suure kastmisvajadus," sõnas Säga.

Istutusauk tuleb kaevata nii, et pookekoht jääks mulla pinnaga samale kõrgusele. "Kui istutusauku kaevate, siis on oluline, et toitaine- ja huumusrikas muld tuleb ning liivasem muld sügavamalt tuleb tõsta eraldi hunnikusse. Liivasem muld läheb peale," selgitas Säga ning lisas, et enne istutamist juurde või okste kärpimine soodustab lisajuurte tekkimist. "Suured juured võib julgelt lühemaks lõigata," lisas ta.

Kuna tegemist on püsikultuuriga, soovitab Säga panna augu põhja ka komposti. "Võib kasutada ka kõdusõnnikut, aga mitte mingil juhul toorest sõnnikut, sest see ei ole juurtele hea," toonitas Säga, lisades, et mineraalväetisi kasutades tuleks vaadata, et juured sellega otse kokku ei puutuks.

Kui juurtele ja kompostile huumusrikast mulda peale visata, tuleks vaadata, et juured ei oleks puntras. Kui esimene kiht mulda on lisatud, siis on hea puud ka kohe kasta. "Istutamisel pealt kastes ei jõua tegelikult see vesi juurteni. Oluline on kasta augus olevat puud," tõdes Säga.

Kasta võib mulda järk-järgult lisades veel, aga kastmisel tuleks tähele panna, et olukord liiga mudaseks ei lähe.

Õunapuud oleks hea istutada kahekesi, et üks inimene saaks puud püsti hoida. "Tuleb jälgida, et puu ikka otse püsiks," selgitas Säga.